 

СМИ сообщили, что Финляндия сократила потребление газа в два раза

14.09.2022, 11:00, Разное
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По данным газеты Helsingin Sanomat, в первой половине этого года в Финляндии на полмиллиона процентов сократилось потребление природного газа. Это произошло без ущерба для производства и отопления.
“С января по август Финляндия потребила 8,8 тераватт природного газа. Это примерно половина от 17,8 тераватт природного газа, потребленного за то же время в прошлом году”. Согласно отчету, примерно 50-процентное снижение потребления является европейским рекордом.

Согласно данным, собранным и проанализированным аналитическим центром Brugel, ни одна страна ЕС не смогла так сильно сократить потребление газа. Общее потребление газа в ЕС в первом полугодии снизилось всего на 6%. В некоторых странах наблюдался небольшой рост. По данным издания, цель ЕС по сокращению потребления газа составляет 15%.

Отраслевые эксперты считают, что одной из причин рекорда Финляндии является малое количество домов с индивидуальным газовым отоплением. Они также предполагают, что природный газ может быть заменен производителями тепла другими видами топлива, такими как уголь, биомасса или торф. Хейкки Линдфорс из Ассоциации энергетической промышленности считает, что гибкость отрасли доведена до предела и что любое дальнейшее сокращение производства, скорее всего, приведет к перебоям в производстве.


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