“Все сделала сама”: готовая к новоселью Бузова показала шикарную квартиру

Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова еще

несколько лет назад приобрела в Москве недвижимость. Три года в ее новой

квартире шел ремонт. И вот бывшая ведущая телепроекта “Дом-2” решила

показать фанатам свое уютное гнездышко.

Звезда опубликовала в социальных сетях ролик и рассказала

подписчикам о столичных апартаментах. Сама квартира обошлась исполнительнице

хита “Мало половин” примерно в 120 миллионов рублей. Об этом сообщает

РИА ФАН. Ремонт она сделала соответствующий.

На кадрах из соцсетей видно, что внешняя отделка жилья

выполнена под золото и мрамор, что придает помещениям особую роскошь. Меж тем,

Ольга Бузова не стала демонстрировать поклонникам недвижимость полностью.

Вероятно, показа других комнат стоит ожидать после ее окончательного переезда.

“Я все сделала сама”, – поделилась радостью Ольга

Бузова.

Она подчеркнула, что вложила много времени, сил и даже души,

чтобы сделать ремонт в новых апартаментах. По словам телеведущей, отделочные работы

подходят к концу, остались лишь последние штрихи.

Кстати, не исключено, что Ольга Бузова в скором времени

поделится с фанатами еще одной радостной новостью. Ходят слухи, что певица

беременна. Об этом сообщает портал “Вести Подмосковья”.