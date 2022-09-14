Комбинезон, длинное платье или клетчатая юбка: с чем комбинируем водолазку, когда на улице прохладно

Как и зимняя одежда, водолазки предназначены для согревания тела. Однако, можно носить такую одежду каждый день как для составления повседневного образа, так и для создания офисного стиля.

Можно сочетать этот наряд вместе с короткими брюками или соблазнительной юбкой. Вот несколько отличных комбинаций для составления красивого и стильного образа.

Простой офисный стиль

Водолазка с высоким воротом, которая выглядит повседневно, может стать более официальным вариантом наряда, который отлично подойдет для офиса. Самое главное – сочетать ее с правильными вещами.

Можно надеть водолазку вместе с черными брюками, зелено-желтым пиджаком в клетку и ботильонами. Стоит добавить сумку яркого цвета, чтобы выглядеть еще более потрясающе.

Винтажный образ

Водолазку можно красиво сочетать с различными модными вещами. Отлично смотрится такой наряд вместе с клетчатой юбкой.

Чем больше будет контрастов, тем лучше. Именно поэтому, стоит добавить шляпу газетчика и красивый ремень. Это позволит сделать внешний вид просто невероятным.

Эффектный образ

Можно сделать образ с водолазкой достаточно стильным и эффектным. Отлично смотрится этот наряд вместе с короткими шортами и ботильонами соответствующих цветов и мотивов.

Животный принт может стать отличным решением. Чтобы выглядеть еще более привлекательно, стоит добавить круглые солнцезащитные очки.

Модный стиль

Водолазка в полоску может сделать создаваемый образ достаточно крутым, но не стоит сочетать ее с джинсами.

Хорошо смотрится облегающий верх вместе с брюками-кюлотами, пальто, остроносыми туфлями и классическими шляпами газетчиков.

Сексуально и элегантно

Сексуальный образ не обязательно должен состоять из топа без бретелек. Черная укороченная водолазка с юбкой-карандаш выглядят также довольно эффектно.

Сочетание классического топа с высоким воротником и бархатной юбки позволит создать сексуальный, но элегантный и модный стиль.

Это отличный выбор для свидания или романтического ужина.

Водолазка с комбинезоном

Это отличный вариант в стиле 90-х годов. Хорошо смотрится черная водолазка с зеленым комбинезоном.

Можно сочетать все это с совершенно любой обувью. Хорошим решением станут ботильоны, туфли на каблуке или сандалии.

Добавить контрастный предмет

Хорошо смотрится белая водолазка вместе с серым платьем. Сочетание таких цветов не сделает образ бледным, если добавить модные вещи контрастных тонов.

Можно выбрать супер дерзкие ботильоны для добавления определенной изюминки. Также можно взять большую сумку черного или зеленого цвета.