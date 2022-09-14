Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид впервые заметили вместе после слухов о романе

Буквально на днях в прессе появилась информация, что 47-летний актер и 27-летняя модель решили познакомиться поближе. А почти сразу после этого их заметили отдыхающими вместе на афтепати Недели моды в Нью-Йорке. На фото таблоида Daily Mail пара оживленно беседовала, проявляя к друг другу тактильные знаки внимания. По словам очевидцев, Лео и Джиджи вечеринка в Сохо мало интересовала, ведь они были полностью увлечены друг другом. Хадид нарядилась в белоснежный укороченный топ и мешковатые джинсы с высокой талией, в то время как Ди Каприо выбрал для мероприятия тотал-блэк образ с классической бейсболкой.

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Лео был со своими друзьями-парнями, а Джиджи была со своими подругами-моделями, и все они тусовались за одним столиком, – сообщил инсайдер, добавив также, что пара успела насладиться выступлением Diplo и Kodak Black.

О том, что обладатель “Оскара” неравнодушен к Джиджи Хадид, заговорили на прошлой неделе. Тогда источники, близкие к паре, утверждали, что Лео вот уже несколько месяцев пытается добиться расположения модели, но та не спешит отвечать ему взаимностью. По словам инсайдеров. актер Джиджи совершенно не заинтересовал. Что ж, похоже, она все-таки сменила гнев на милость.

Отметим, что после громкого разрыва со своей возлюбленной-моделью Камилой Морроне в августе этого года Лео стал главным героем мемов об отношениях — ни разу за свою жизнь актер не встречался с девушкой моложе 25 лет, и расставался с каждой новой партнершей, как только та достигала рокового возраста. Джиджи Хадид уже давно перешагнула роковой для Лео порог.