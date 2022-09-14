 

Лучшие из лучших: ТОП-6 смартфонов стоимостью до 12 000 рублей в 2022 году

14.09.2022, 9:38, Разное
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Современного человека трудно представить без мобильного телефона, но не все могут себе позволить купить дорогой гаджет. Журналисты интернет-издания OAnews составили ТОП-6 смартфонов в 2022 году, стоимость которых не превышает 12 000 рублей.
TECNO Spark Go 2022

Одним из бюджетных смартфонов в пределах 12 000 рублей является TECNO Spark Go 2022. Выделяется своей автономной работай благодаря АКБ на 5000 мАч. Кроме того, он оснащён NFC-чипом, который позволяет оплачивать покупки в магазине или проезд в общественном транспорте.

Гаджет получил 6,52-дюймовый экран при разрешении 1600х720 пикселей. Стоит отметить, что дисплей выполнен из стекла Gorilla Glass третьего поколения. Чипсет MediaTek MT6761 Helio A22 вместе с 2/32 Гб памяти обеспечивает мультизадачность и хорошую производительность. Телефон также оснащён сканером отпечатков пальцев.

Realme C21Y


Источник изображения: официальный сайт Realme
Realme C21Y является ещё одним из недорогих смартфонов до 12 тыс. рублей. Благодаря аккумулятору на 5000 мАч телефон можно долго не ставить на зарядку. Более того, он имеет тройную заднюю камеру со светодиодной вспышкой. Спереди девайса находится 5-мегапиксельная селфи-камера, которая спрятана внутри каплевидного выреза. Для лучшей работы камеры в настройках предусмотрены следующие опции: Beauty, HDR, Slo-Mo, NightScape и т. д.

Что касается безопасности, то у этой модели смартфона есть сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели, а также возможность разблокировки гаджета по лицу.

TECNO Spark 8C


Источник изображения: официальный сайт TECNO
Смартфон TECNO Spark 8C также неплохо зарекомендовал себя в этом сегменте. Отличительной особенностью устройства является 6,6-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц, эргономичность достигается благодаря аккумулятору на 5000 мАч, отмечается также стабильность и плавность работы. Наличие технологии NFC позволяет защитить любые транзакции пользователя. Кроме того, девайс обладает функцией Memory Fusion, которая помогает избавиться от зависаний телефона.

В каплевидный вырез, расположенный в верхней части смартфона, интегрирована 8 Мп фронталка, а сзади установлены объективы на 13, 2 и 2 Мп.

Huawei P40 lite E NFC


Источник изображения: официальный сайт Huawei
Huawei P40 lite E NFC смартфон, оснащённый базовым функционалом и 48-мегапиксельной камерой. Хорошее качество фотографий достигается благодаря продвинутой постобработке кадров процессором Huawei Kirin 710F.

По эргономике аппарат имеет средние габариты, при этом он отличается удобством эксплуатации и подходит для повседневных задач. Фронтальную часть панели занимает экран диагональю 6,39 дюйма. Матрица этой модели телефона поддерживает обновление частотой 60 Гц и разрешение HD+.

Samsung Galaxy A03s


Источник изображения: официальный сайт Samsung Galaxy
Samsung Galaxy A03s – один из бюджетных вариантов до 12 000 рублей. Такая модель смартфона оснащена камерой на 13,2 и 2 Мп, которая порадует детализацией и реалистичностью цветопередачей на 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 1600х720 пикселей.

Дактилоскопический сканер Samsung Galaxy A03s расположен сбоку и быстро распознает владельца гаджета по отпечатку пальца. Благодаря АКБ на 5000 мАч автономной работы мобильного телефона хватает на несколько дней интенсивного использования.

Redmi 10C


Источник изображения: официальный сайт Redmi
Бюджетный смартфон Redmi 10C может похвастаться энергоэффективным процессором, а также камерным модулем. Он состоит из основного и дополнительного объектива на 50 Мп и 2 Мп соответственно.

Среди основных преимуществ этой модели можно выделить автономность – на одном заряде девайс может работать до 19 часов в режиме воспроизведения видео и до 11 часов в играх. Всё это осуществляется за счёт АКБ на 5000 мАч. Для любителей разговоров по видеосвязи производитель предусмотрел 5-мегапиксельную фронтальную камеру, гарантирующую приемлемую картинку.

Также стоит выделить экран смартфона Redmi 10C, так как от него зависит качество, яркость и плавность изображения, а соответственно и удобство эксплуатации. При этом не стоит переживать – дисплей этой модели поддерживает разрешение 1650×720 и выделяется реалистичностью цветопередачи. Его диагональ составляет 6.71 дюймов.

Выбирая смартфон стоимостью до 12 000 рублей нужно прежде всего обратить внимание на технические характеристики гаджета. Большинство производителей предлагают недорогие аппараты с хорошими параметрами.


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