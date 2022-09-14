В целях экономии энергоресурсов с Бранденбургских ворот уберут колесницу
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В Берлине начались работы по демонтажу с Бранденбургских ворот колесницы с квадригой коней, управляемой древнеримской богиней победы Викторией.
Решение об этом было принято бургомистром столицы ФРГ Франциской Гиффай, по мнению которой, мера поможет сэкономить энергоресурсы в зимний период.
Эксперты по энергетике подсчитали, что за три зимних месяца на подсветку и газовый обогрев скульптурной композиции тратится 25 млн евро, а в условиях ограниченного энергопотребления освободившийся газ и электроэнергию рационально перенаправить социальным учреждениям.
– Мы изучали вариант полного демонтажа Бранденбургских ворот, но пришли к выводу, что этот объект имеет большое культурное значение для немцев. Во всяком случае одну зиму ворота переживут, а далее посмотрим, – отметила Гиффай.
Квадригу с богиней Викторией планируют продать с аукциона, а вырученные деньги потратить на строительство терминала для приёма сжиженного газа.
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