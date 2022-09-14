Обвиняемого в изнасиловании и убийстве детей в Киселевске приговорили

Подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних девочек в городе Киселевск в Кемеровской области признали виновным, сообщили в региональном СК.

«Собранные следственными органами Следственного комитета по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 41-летнему жителю города Мыски. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 (убийство двух малолетних лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера), двух эпизодов ч. 5 ст. 131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), двух эпизодов ч. 5 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора)», – говорится в сообщении на официальном сайте регионального СК.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2021 года в городе Киселевске в дневное время к осужденному на остановке общественного транспорта подошла 10-летняя девочка и попросила у него семечки, чтобы покормить голубя. Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, предложил купить ей и ее подруге сладости, а для птицы – еду. Купив себе спиртное, а детям обещанное, он убедил их пойти к нему в гости. В заброшенном доме, где он временно проживал, обвиняемый, употребив алкоголь, совершил в отношении потерпевших насильственные преступления сексуального характера.

Чтобы сокрыть данное преступление, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и покинул жилище. Родители одной из школьниц, обеспокоенные тем, что дочь не вернулась вовремя домой, обратились за помощью в правоохранительные органы. В кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан. Злоумышленник дал признательные показания о том, где сокрыты тела детей. Со следствием он сотрудничал, вину признал. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту халатности должностных лиц полиции, осуществляющих административный надзор за гражданами, освободившимися из мест лишения свободы, было возбуждено уголовное дело, в настоящее время рассматривается в суде.

Напомним, 6 сентября 2021 года в Киселевске в Кемеровской области пропали две девочки. Затем в соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости. Через некоторое время девочки были обнаружены мертвыми. Подозреваемого в убийстве девочек задержали. Он дал признательные показания, сообщив, что сначала изнасиловал, а после задушил девочек. Ему грозит пожизненное заключение.

—