 

Обвиняемого в изнасиловании и убийстве детей в Киселевске приговорили

14.09.2022, 9:21, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних девочек в городе Киселевск в Кемеровской области признали виновным, сообщили в региональном СК.

«Собранные следственными органами Следственного комитета по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  ранее судимому 41-летнему жителю города Мыски. Он признан виновным в совершении  преступлений, предусмотренных п. «а», «в», «к» ч. 2  ст. 105 (убийство двух малолетних лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера), двух эпизодов ч. 5 ст. 131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), двух эпизодов ч. 5 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора)», – говорится в сообщении на официальном сайте регионального СК. 

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2021 года в городе Киселевске в дневное время к осужденному на остановке общественного транспорта подошла 10-летняя девочка и попросила у него семечки, чтобы покормить голубя. Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, предложил купить ей и ее подруге сладости, а для птицы – еду. Купив себе спиртное, а детям обещанное, он убедил их пойти к нему в гости. В заброшенном доме, где он временно проживал, обвиняемый, употребив алкоголь, совершил в отношении потерпевших насильственные преступления сексуального характера.

Чтобы сокрыть данное преступление, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и покинул жилище. Родители одной из школьниц, обеспокоенные тем, что дочь не вернулась вовремя домой, обратились за помощью в правоохранительные органы. В кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан. Злоумышленник дал признательные показания о том, где сокрыты тела детей. Со следствием он сотрудничал, вину признал. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту халатности должностных лиц полиции, осуществляющих административный надзор за гражданами, освободившимися из мест лишения свободы, было возбуждено уголовное дело, в настоящее время рассматривается в суде.

Напомним, 6 сентября 2021 года в Киселевске в Кемеровской области пропали две девочки. Затем в соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости. Через некоторое время девочки были обнаружены мертвыми. Подозреваемого в убийстве девочек задержали. Он дал признательные показания, сообщив, что сначала изнасиловал, а после задушил девочек. Ему грозит пожизненное заключение.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09.20 / Названа стоимость консоли Xbox Series S

02.02.22 / В Кремле не стали комментировать публикацию в СМИ ответов США и НАТО по безопасности

20.10.20 / Добровольцев в Британии умышленно заразят коронавирусом

14.02.21 / Мнения: РФ пора заняться малыми странами Европы

21.03.21 / Подростки погасили Вечный огонь в Тольятти

09.11.20 / Лидер антироссийских протестов в Тбилиси назван руководителем штурма грузинской ЦИК

04.02.22 / Солистка группы Kazka Зарицкая: Я работала в караоке, знаю, как это сложно, как иногда все бесят

16.09.21 / Уральский ученые создали самый высокопроизводительный светодиод в мире

02.06.21 / Экономист назвал условия для введения в РФ безусловного базового дохода

06.12.20 / Республиканцев в Конгрессе США обвинили в страхе перед Трампом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика