 

Президент ЕБРР связала экономический рост Грузии с денежными переводами из России

14.09.2022, 9:20, Новости дня
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Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо связала экономический рост Грузии с «краткосрочными факторами» – высоким уровнем денежных переводов из РФ и ожидаемыми доходами от туризма, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» она в связи с этим заявила, что ЕБРР «фокусируется на экономической стабильности Грузии в среднесрочной и долгосрочной перспективах, местных финансовых институтах, поддержке малых и средних предприятий и инфраструктурных проектах», передает РИА «Новости».

Также глава Евробанка отметила среди приоритетов такое направление, как инвестиции в обновляемую энергию.

Одиль Рено-Бессо впервые посещает Южный Кавказ, она напомнила, что после 24 февраля для РФ и Белоруссии «ограничен доступ к ресурсам ЕБРР», закрыты офисы в Москве и в Минске.

За первую половину 2022 года в Грузию поступил рекордный объем денежных переводов – 1,78 млрд долларов. Самые крупные суммы с начала года – 750 млн долларов – были переведены в Грузию из Российской Федерации. Эта динамика продолжается. Что касается экономического роста-2022, пока средний показатель 10,3%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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