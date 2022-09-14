Укрепляющийся антидолларовый союз Москвы и Пекина грозит США экономическим крахом

Не так давно «Газпром» и китайская корпорация CNPC заключили соглашение о переходе при расчётах на рубли и юани, пишет The Trumpet. По словам издания, этот шаг не только не подтверждает сближение двух стран, но и говорит о том, что доллар может вскоре потерять своё господствующее положение.



AP

На днях «Газпром» и китайская государственная нефтяная корпорация CNPC заключили соглашение о переходе на рубли и юани при продаже российского топлива. Этот шаг не только является новым признаком укрепляющегося союза между Москвой и Пекином, но и предполагает, что «дни глобального господства доллара США могут быть сочтены», пишет The Trumpet.

Ранее США и их партнёры заморозили российские зарубежные активы примерно на $300 млрд. После этого Путин потребовал, чтобы европейские клиенты «Газпрома» перешли на расчёты в рублях. Некоторые отказались, и Москва перекрыла им поставки, но другие согласились с новыми условиями, «предоставив пострадавшей российской валюте спасательный круг», напоминает издание.

В число стран, которые согласились с требованиями перейти на рубли при оплате газа, вошла Турция. Индонезия также начала переговоры с Россией о том, чтобы при двусторонней торговле вести все расчёты в своих валютах, обращает внимание The Trumpet.

Все эти шаги могут «приобрести глобальный размах и ослабить силу» доллара. А ведь его статус мировой резервной валюты долгое время служил «жизненно важной артерией для экономики США и помог финансировать огромные дефицитные расходы страны», подчёркивает издание.

Ведущие страны-экспортёры топлива — Россия, Иран и Венесуэла — давно стремятся отказаться от доллара. Но добиться этого оказалось непросто, в основном из-за размера американской экономики, доминирования рынков США и укоренившихся мировых финансовых практик, поясняет The Trumpet.

Но теперь Путин «форсирует этот вопрос», а КНР и другие страны соглашаются с его требованиями. Если эта тенденция продолжится, особенно если ещё больше европейских государств присоединятся к российско-китайским усилиям по обходу доллара, то «последствия для экономики США могут быть катастрофическими», предупреждает издание.

Примечательно, что ещё в 1968 году главный редактор The Trumpet Герберт Армстронг — в то время журнал назывался The Plain Truth — предсказывал такой сценарий развития событий. «Если доллар обесценится, это почти наверняка приведёт к инфляции и, в конечном итоге, к экономическому краху Соединённых Штатов», — утверждал он.