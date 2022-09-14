 

ГК “КОРТРОС” выпустила книгу с рекомендациями для новоселов

14.09.2022, 8:05, Разное
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В ГК “КОРТРОС” отмечают, что книга является пособием для людей, у которых сбылась мечта о новом доме. В ней несколько частей: “Подготовка к переезду”, “Собираемся в дорогу”, “Переезд с детьми”, “Мы дома!”.

“Мы в ГК “КОРТРОС” создали пространство, где вы на каждом шагу будете чувствовать заботу и тепло. Обычно переезд ассоциируется со стрессом. Но если попробовать организовать переезд в стиле хюгге, то он станет большим семейным приключением”, – говорится в аннотации.

“Переезд в стиле хюгге” – четвертая книга из авторской серии iLove. В первом издании собраны вкусные и красивые рецепты завтраков.

Вторая книга – “Игры нашего двора” – посвящена семейному отдыху. В ней представлен список игр на свежем воздухе для всех возрастов.

Третье издание называется “Счастливые маршруты”. Книга рассказывает об интересных местах для прогулок в окрестностях квартала iLove, в ней собраны интересные факты об Останкинском районе.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что проекты ГК “КОРТРОС” вошли в топ жилых комплексов России по версии Единого ресурса застройщиков. Так, жилой комплекс “Равновесие” занял первое место среди среднеэтажных домов комфорт-класса в Московской области, а проект “КОРТРОС” Bauman House в Москве оказался на пятой строчке в рейтинге многоэтажных домов бизнес-класса.

Группа компаний “КОРТРОС” работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.


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