 

“Хочу сладкого”: тело голого Шаляпина довело до экстаза ненасытную шалунью Кравец

14.09.2022, 8:05, Разное
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Юный Андрюша пришел в гости к другу, но дверь открыла его бабушка, которая была “подшофе”. По словам певца, с ним она не разговаривала, а делала лишь притягивающие жесты. “От нее пахло сексом, желанием, и я не устоял. Она меня совратила”, – сообщил всей стране Шаляпин.

“Смотрю на голые фото Проши и “облизываюсь” – говорит Алена. – Какой же он сладкий, холеный. А в 14 лет какой был, вероятно, огурчик! Я бы и сама с ним бы согрешила, наверное”, – поддерживает влечение бабушки Алена Кравец.

Алена считает, что Шаляпин – самый сексуальный певец нашей сцене. “Я понимаю дам “бальзаковского возраста, которые западают на Прохора – такого красавчика грех пропустить. Он яркий, эротичный, влюбчивый, страстный!” – облизывается Алена.

“Цветаева писала: “Когда я буду бабушкой – // Годов через десяточек – // Причудницей, забавницей, – // Вихрь с головы до пяточек!”. Так вот и я, когда буду весьма пожилой, обязательно найду себе “на воспитание” юнца, чтобы забавляться и кувыркаться с ним. Уверена, что мое либидо и сексуальное желание с годами станет только ярче и не угаснет!” – улыбается ненасытная шалунья.


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