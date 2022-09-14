Мнение: Несчастное русское кино

Напомнили. Вот не люблю жалких снобов, которые воротят носы от российского кино. Тот же “Мусорщик” (2001) – ну сумасшедший же по крутизне фильм! Он чуть странноватый, но: роскошная Судзиловская (которая при всей красоте еще и неплохая актриса), блестящий сценарий, и, как козырной туз – феноменальный актер Гуськов, наш русский Де Ниро.

Вот ведь то главное, что мы по-настоящему МОЖЕМ. В чем сильны. Что у нас в крови. Но как всегда у неудачников, “что имеем – не храним”, лезем делать именно то, что никогда не умели и к чему абсолютно не приспособлены. А по поводу русского кино – кривим губу. Ненависть и пренебрежение россиян к своему кино невероятна. Почему этих тонн сарказма и хейта никогда не было высказано по поводу тех, кто у нас водит БТР? Кидает бомбы с бомбардировщиков? Таскает туда-сюда установки РСЗО? Стреляет в упор из калашей?

Нет, русские предпочитают ненавидеть своих актеров и с тупым обожанием глазеть на своих военных. Хотя актеры, по крайней мере, не убивают людей.