 

Леонид Волков принял участие в разгоне несанкционированного митинга в Люксембурге

14.09.2022, 7:33, Разное
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Лидер запрещённой экстремистской организации «Штабы Навального» Леонид Волков в составе дружины «Отряды герцога Анри» принял участие в разгоне несогласованного с властями митинга в столице великого герцогства.

По словам политика, выводить народ на незаконные акции могут только предатели, преступники и вражеские шпионы.

Более 5000 жителей Люксембурга собрались на площади перед резиденцией монарха с требованием снизить цены на электричество и отопление. Великое герцогство лидирует среди малых европейских стран по темпам роста инфляции: за год она составила 28%. Однако правитель так и не вышел к своему народу, а разгоном демонстрации занялась вооружённая полиция и добровольцы из «Отрядов герцога Анри».

Лидером одной из штурмовых колонн был Леонид Волков, вступивший в люксембургское подданство в 2011 году. Добровольцы под его командованием отнимали у протестующих плакаты и баннеры, били их резиновыми дубинками и пускали в ход слезоточивый раз. Политик объяснил это тем, что митинг устроили подкупленные российскими дипломатами иноагенты, действующие против стабильности и национальных интересов Люксембурга.

– У нас европейская цивилизованная страна. Существует процедура, по которой, если ты хочешь провести массовую акцию, можно согласовать время и место её проведения. Почему-то наша так называемая оппозиция, которая постоянно бегает за подачками к российскому консулу, не удосужилась это сделать. К тому же, на их плакатах изображены лживые лозунги о якобы проблемах в экономике и крамольные фразы в отношении Его Светлости. Если ты пишешь «Анри должен уйти», то ты враг государства, и обращение с тобой будет соответствующее. Не надо потом удивляться, – заявил Волков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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