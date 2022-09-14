Мнение: Бои на армяно-азербайджанской границе 13.09.2022

Бои на армяно-азербайджанской границе 13.09.2022

Около 23.30 12.09.2022 Азербайджан начал массированные обстрелы приграничных территорий Армении. Согласно заявлению азербайджанской стороны, причиной стало нападение армянских ДРГ на позиции ВС АР на территории Нагорного Карабаха.

Республика Армения отвергла все обвинения. На данный момент столкновения в приграничных армянских районах продолжаются.

Ход боевых действий

▪️Около полуночи начались массовые обстрелы со стороны ВС Азербайджана населенных пунктов Джермук, Горис, Варденис, Капан, Корнидзор, Арени, Горис и Сотк из тяжелого вооружения.

В районе села Вернис Шоржа был нанесен удар беспилотником-камикадзе. С самого начала эскалации в затронутых боевыми действиями районах была объявлена эвакуация

▪️Согласно сообщениям армянских источников, в районе 14.00 азербайджанские военнослужащие перекрыли трассу Капан — Чакатрен на юге Армении.

Дорога проходит по подконтрольной Азербайджану с 2020 года территории Нагорного Карабаха. Это усложнило логистику и оказание помощи раненым на юге Сюникской области.

▪️Около 17.00 МО Азербайджана заявили об обстреле позиций азербайджанских вооруженных сил в окрестностях села Ахмедли Лачинского района.

▪️И азербайджанские, и некоторые армянские источники сообщили о продвижении личного состава ВС Азербайджана на территорию Армении в окрестностях Вардениса, Сюника и Джермука.

▪️Дважды публиковались сообщении о режиме прекращения огня: ночью, около 02.00 и в районе 9.00 утра, однако подтверждения этой информации не было. Обстрелы в зоне столкновения продолжились.

▪️Появились кадры переброски вооружений к границе Азербайджана и Армении неподалеку от населенного пункта Ирандиби в провинции Восточный Азербайджан в Иране, однако подтвердить их не представляется возможным.

▪️По данным враждующих сторон, в ходе столкновений погибло не менее 49 армянских и 50 азербайджанских военнослужащих.

Заявления представителей враждующих сторон

▪️Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Азербайджан предъявил к Армении территориальные претензии.

По его словам, в Ереване не намерены предоставлять контролируемый Азербайджаном коридор по территории страны, но заинтересована в открытии новых транспортных узлов.

▪️По мнению президента Азербайджана Ильхама Алиева, ВС республики успешно подавляют огневые точки и опорные пункты Армении, которые якобы представляли угрозу для Баку.

Дипломатическое сопровождение конфликта

▪️В районе 02.00 ночи премьер-министр РА Никол Пашинян провел переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили сложившуюся ситуацию на приграничной территории Армении и пути решения кризиса.

▪️После обращения Совбеза РА к ОДКБ секретариат организации выпустил заявление, в котором обозначил неприемлемость применения силы и обозначил необходимость урегулировать противоречия, опираясь на трехсторонние договоренности Между Арменией, Азербайджаном и Россией.

Около 19.30 началось закрытое совещание ОДКБ с участием Президента РФ Владимира Путина.

▪️Представители Ирана после консультаций с главой Армении заявили о недопустимости изменения сложившихся границ республики и новой войны на Южном Кавказе.

▪️Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказался в поддержку действий Азербайджана. Ранее власти в Баку также поддержал турецкий президент Реджеп Эрдоган. Сторону азербайджанской стороны занял Пакистан.

▪️Никол Пашинян провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после чего французская сторона инициировала заседание СБ ООН для обсуждения обострения конфликта.

▪️Премьер-министр Армении связался с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном. Госсекретарь призвал обе стороны к немедленной деэскалации.

▪️Евросоюз направил спецпредставителя в Армению и Азербайджан для урегулирования конфликта.

▪️Председатель ОБСЕ Збигнев Рау и генеральный секретарь Хельга Шмид призвали к немедленному прекращению огня между сторонами конфликта.

https://t.me/rybar/38718 – цинк

Также на вечер Азербайджан заявил о контроле над 100 км спорной территории.

В Ереване снова собрался митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна.

Повторю свой тезис 2018-го года – пока Пашинян у власти, армян ничего хорошего не ждет.

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