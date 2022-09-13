 

Жителей двух сел в Белгородской области призвали эвакуироваться

13.09.2022, 5:08, Новости дня
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей сел Журавлевка и Нехотеевка, которые еще остаются в населенных пунктах, временно покинуть свои дома.

«Выехал в Журавлевку, чтобы лично убедиться, какова ситуация на границе. <…> Обстановка в населенном пункте сложная, но все службы находятся на своих местах: глава, ДНД (добровольная народная дружина), правоохранительные органы и пограничники. <…> Продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим. В ближайшее время начнем завозить строительные материалы, чтобы приступить к закрытию контуров разрушенных домовладений и начать подключение тепловых пунктов», – написал губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале.

Накануне глава администрации Валуйского городского округа Белгородской области Алексей Дыбов сообщил, что жителей села Логачевка эвакуировали после обстрела со стороны Украины. В понедельник пограничный пункт в селе Логачевка Белгородской области был обстрелян со стороны Украины, погибла гражданка Украины, еще четверо получили ранения.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на случай обстрела поручил проверить подвалы домов в приграничных территориях и в столице региона.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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