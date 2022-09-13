 

Киев призвал ЕС увеличить военную и финансовую поддержку Украины

13.09.2022, 5:07, Новости дня
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, запросил больше оружия, санкций против РФ и финансовую поддержку.

«Он (Боррель) изучил возможности ЕС для дальнейшей помощи Украине и приближения мира. Я запросил оружие, санкции и финансовую поддержку», – приводит слова Кулебы РИА «Новости».

В минувшее воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Францию увеличить поставки оружия Киеву, отметив, что ВС РФ превосходят ВСУ по тяжелому вооружению. В тот же день глава МИД Германии Анналена Бербок уклонилась от ответа на вопрос своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы о поставках киевскому режиму танков Leopard. Днем ранее глава МИД Германии призвала продолжить оказывать военную помощь Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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