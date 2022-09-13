Экономике Германии предрекли «трагедию в пяти актах» и рецессию

Из-за энергетического кризиса экономику Германии ожидают «трагедия в пяти актах» и рецессия, в которую она может «полностью погрузится», информирует немецкое издание Der Spiegel.

«Первые предприятия прекращают работу, потребление падает: немецкая экономика неудержимо скатывается в кризис, способный надолго ослабить страну. Это – трагедия в пяти актах. Тот, кто хочет понять, что грозит немецкой экономике, может поговорить с менеджерами из автомобильной отрасли или исследователями конъюнктуры, проштудировать данные об инфляции или курсы акций», – приводит текст статьи РИА «Новости».

Появляется все больше панических сообщений о разных предприятиях, поступающих из всех регионов страны, при этом главы концернов и лидеры профсоюзов «уже не скрывают своего страха».

«Вопрос уже не в том, разразится ли кризис. Вопрос в том, насколько страшным он будет и как долго продлится. Это трагедия в пяти актах, и она начинается с шока от цены на энергию», – пишет издание.

Этот шок, как отмечает издание, испытали в первую очередь предприятия, сильнее других зависящие от электроэнергии и газа: производители бумаги, удобрений, стали. Эти предприятия «транслируют» рост цен другим секторам экономики: от промышленных концернов до предприятий среднего бизнеса, что является «вторым актом трагедии».

Как правило, фирмам не остается другого выхода, кроме как переложить возросшие цены на потребителей, которые сейчас вынуждены «придерживать» деньги, чтобы оплатить ставшие вдруг огромными счета на электричество и газ.

«И тут поднимается занавес и начинается четвертый акт трагедии, имеющий все признаки экономической катастрофы: потребительский настрой еще никогда не был таким плохим за всю историю Федеративной республики», – подчеркивает издание.

В результате, как указывается в статье, сокращается потребление, первые предприятия прекращают работу, что означает, что рано или поздно начнет расти и безработица. «И вот теперь приглашаем на пятый акт экономической драмы! Для этого ужасного сценария есть определение, пробуждающее давно дремавшие страхи: рецессия. И похоже на то, что в самое ближайшее время страна в нее погрузится полностью», – резюмирует издание.

Накануне в США сравнили Западную Европу с «такими странами, как Боливия», предсказав ЕС долгосрочный энергетический кризис и скатывание в средневековье без российского газа. В прошлую пятницу в Турции предсказали скорую капитуляцию ЕС перед Россией.

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