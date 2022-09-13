 

manager magazine – Германия сократила импорт из России вдвое, но всё равно заплатила больше

13.09.2022, 4:42, Разное
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Несмотря на то что Германия в июле сократила импорт товаров из РФ почти вдвое, она заплатила за него даже больше, чем за тот же месяц прошлого года, пишет немецкий журнал manager magazin. Статистическое ведомство Германии объясняет это ростом цен, особенно в энергетическом секторе. В результате объём импорта из РФ сократился на 45,8%, а его общая стоимость выросла на 10,2% и составила €2,9 млрд. В целом немецкие экспортёры переживают трудные времена из-за замедления темпов роста мировой экономики, считает издание.


AP

В июле Германия почти вдвое сократила импорт товаров из России, но при этом всё равно заплатила за них больше, пишет немецкий журнал manager magazin.

По объёму импорт сократился на 45,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило в понедельник Федеральное статистическое управление. Однако общая стоимость закупленных в РФ товаров при этом выросла на 10,2% до €2,9 млрд. «Увеличение стоимости импорта в основном связано с ростом цен — особенно в энергетическом секторе», — объяснили такое развитие событий в статистическом ведомстве.

Согласно официальным данным, наиболее важными импортными товарами из РФ за отчётный период были нефть и природный газ. В июле Германия заплатила за них €1,4 миллиардов — это почти на 2% больше, чем в июле 2021 года, когда было поставлено гораздо больше нефти и газа. В частности, цены на газ резко выросли из-за того, что РФ постоянно сокращает или приостанавливает его поставки, отмечает издание. Также увеличился объём продаж угля и нефтепродуктов.

Как напоминает немецкий журнал, западные страны ввели жёсткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. В результате экспорт из Германии в Россию в июле упал на 56,8% до €1 млрд. Напротив, экспорт в наиболее важную целевую страну для немецкого экспорта, США, вырос на 14,6% до €12,4 млрд. Значительно больше также было отправлено в соседнюю Францию и Нидерланды — рост экспорта из Германии в обоих случаях составил 12,7% и 12% соответственно.

Однако в целом немецкие экспортёры переживают трудные времена в связи с замедлением темпов роста мировой экономики, подчёркивает manager magazin. В августе настроения в экспортной сфере омрачились, что происходит уже третий месяц подряд, выяснил мюнхенский институт Ifo в ходе опроса 2300 компаний. «Компании не ожидают динамичного развития своего экспорта, — прокомментировал ситуацию руководитель Ifo Клеменс Фюст. — Высокие цены на газ и слабая глобальная экономическая среда омрачают перспективы».

 


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