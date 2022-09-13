Обозреватель Washington Times – американские демократы не помогают бедным и не облагают налогами богатых, даже если есть такая возможность

Несмотря на давно звучащие со стороны демократов заявления о необходимости использовать ресурсы правительства для решения социальных проблем в США, эти вопросы решать так и не стали, пишет обозреватель The Washington Times Майкл Маккенна. По его словам, представители Демократической партии не помогают бедным и не намерены облагать налогами богатых, а, напротив, пытаются сделать последних ещё богаче.



AP

Американские демократы не помогают бедным и не станут облагать налогами богатых, пишет Майкл Маккенна, бывший заместитель помощника экс-президента США Дональда Трампа.

«Помните, как ещё в январе 2021 года демократы, особенно в палате представителей, всё время говорили о том, что сейчас самое время использовать власть федерального правительства для решения множества тревожных социальных проблем?» — напоминает автор.

Представители Демократической партии тогда полагали, что наконец-то появятся ресурсы для налоговых вычетов на детей, бесплатных общественных колледжей, восстановления городских школ, увеличения средств на образование для бедных слоёв населения, расширения охвата медицинского страхования Medicare и прочих вещей.

Однако несмотря на наблюдавшуюся последние 20 месяцев «оргию в сфере расходов», эти проблемы остались без внимания.

Три триллиона долларов, выделения которых удалось добиться демократам вместе с горсткой республиканцев, в основном послужат тому, чтобы сделать богатых и благополучных немного богаче и благополучнее, иронизирует автор.

И неважно, какими вопросами занимались демократы — инфраструктурой, здравоохранением, образованием, производством, — всё, что Демократическая партия, имеющая большинство в обеих палатах конгресса США, делала последние 15 месяцев, так это отодвигала бедных на задний план, уверяет Маккенна.



Что касается налогообложения, демократы позаботились о том, чтобы защитить богатых людей, подчёркивается в статье. Президент Джо Байден постоянно твердит о минимальном налоге, который должен заставить корпорации «платить свою справедливую долю». Однако, как отмечает автор, оплачивать эти налоги на самом деле будут потребители продукции этих компаний, то есть подавляющее большинство среднего класса.

«Корпорации, как всегда, всего лишь сборщики налогов. Руководителям и акционерам наплевать на минимальный налог, потому что они его не платят», — подчёркивает Маккенна.

По его мнению, вся эта налоговая политика и расходы служат для того, чтобы направить деньги и субсидии людям с высшим образованием, в основном белым, которые сейчас стали для Демократической партии центром притяжения.

В результате благонамеренные, но неэффективные законодатели-социалисты из числа демократов просто остались ни с чем. А те, кто говорит как прогрессисты, а на самом деле просто играют в некую игру, тихо наблюдали за тем, как богачи, которые на самом деле руководят Демократической партией, решали, кому что достанется.

«Урок из недавнего спазма законодательной и политической деятельности демократов, несмотря на их риторику, предельно ясен: демократы, даже если у них появляется такая возможность, не помогают бедным и не облагают налогом богатых», — подытоживает обозреватель The Washington Time Майкл Маккенна.