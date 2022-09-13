 

Упала на колени: униженная Нинидзе молит Виторгана не бросать ее

13.09.2022, 4:24, Разное
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Мало кто говорил о Максиме Виторгане до его брака с Ксенией Собчак. Он был телеведущим, в удовольствие играл на сцене и в кино. Но лишь брак с Собчак крючком выдернул его на вершину московской светской жизни.

Несколько лет спустя Ксения Анатольевна решила двигаться дальше, а Максима оставила и дальше сторожить “у печки лыжи”. Вышла замуж за режиссера Константина Богомолова и наслаждается жизнью. Максим Виторган же обрел свое счастье в объятьях певицы и актрисы Нино Нинидзе. Пара вместе вот уже как три года, о чем не забывала транслировать в социальных сетях.

В последние пару месяцев Нинидзе и Виторган не показывались вместе ни на вечеринках, ни в личных блогах друг друга, после чего поползли догадки: неужели расстались?

Позавчера Нино прервала молчание:
поздравила Максима с днем рождения после слухов о возможном расставании. “Дорогой Максим Виторган, цени и верь… очень верь, прошу”, – будто молит она Виторгана не бросать ее. Народ в Сети предположил, что брошенная и униженная Нинидзе нашла повод и старую фотографию, а теперь обращается к бывшему возлюбленному и просит дать отношениям еще один шанс.

По современным меркам, три года – большой срок для отношений. Поклонники Максима считают, что он помог Нино распиариться, поэтому было бы крайне невыгодно расставаться сейчас. Да и учитывая то, что Нино Нинидзе в одиночку воспитывает маленького сына, мужское плечо ей очень нужно. Именно поэтому она, выражаясь иными словами, и упала на колени перед бывшим.


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