Почти 70% победителей программы “Миллион призов” уже получили призовые баллы

Последний розыгрыш в рамках программы “Миллион призов” состоялся 12 сентября. Он прошел среди тех, кто проголосовал дистанционно с 20:01 10 сентября до окончания приема голосов 11 сентября.

Москвичи выиграли 96,9 тысячи призов. Среди них – 20 автомобилей.

Также участники онлайн-выборов стали обладателями сертификатов от трех до 10 тысяч баллов. Их можно использовать для покупок в магазинах, посещения учреждений культуры и заведений общепита, пополнение карты “Тройка”. Кроме того, баллы можно направить на благотворительность.

В Московской торгово-промышленной палате сообщили, что более 450 тысяч участников ДЭГ уже активировали выигрышные коды. Это почти 70% всех победителей.

Победителям необходимо активировать выигрышный код до 26 сентября текущего года на сайте программы. Для авторизации необходимо логин и пароль от mos.ru.

Москвичи выбирали муниципальных депутатов в течение трех дней – 9-11 сентября. Голосование состоялось во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО. Выборы проходили в 125 муниципальных округах.

Распределено 1417 мандатов. Представители партии “Единая Россия” получили 1160 мест, члены общественной организации “Мой район” – 134, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.