 

Мнение: Фронт на Осколе. 12.09.2022

13.09.2022, 2:20, Разное
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На 18 часов вечера.

ВС РФ удерживают фронт по Осколу, включая восточную часть Купянска и Оскол. Именно здесь планируется, судя по всему, позиционная оборона.
Противник продвинулся в Святогорск и как минимум занял часть городских кварталов. Есть подтверждающие фотографии проникновения в город к администрации.
Красный Лиман под полным контролем ВС РФ. Сегодняшние попытки противника продвинуться к городу успеха не имели.Противник продолжает наведение переправ через Северский Донец для переправки техники.
Противник также продолжает занимать пустые поселки в Харьковской области. Инфраструктура Харькова сегодня продолжала подвергаться сильным самообстрелам – в городе пропали свет, вода и интернет, а также остановилось метро. Сегодня-завтра станет понятно, насколько системным будет процесс самообстрелов энергосистемы Украины.

Сохраняются признаки подготовки противником атак на донецком, угледарском, запорожском и херсонском направлениях.

Трансляция боевых действий на Украине как обычно здесь https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad


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