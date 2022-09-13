Das Erste – «армия стоит дорого» — Ламбрехт призвала к переосмыслению оборонной политики Германии

Спецоперация РФ на Украине привела к изменению оборонной политики Германии, пишет немецкий телеканал Das Erste. По словам министра обороны Кристины Ламбрехт, военная безопасность должна стать центральной задачей для страны, а содержание бундесвера стоит больших денег — и вложить в него нужно намного больше, чем уже предусмотренный дополнительный фонд в €100 млрд. Поэтому Ламбрехт настаивает в достижении 2%-ной цели НАТО — но поставлять бронетехнику Украине по-прежнему отказывается.

Российская спецоперация на Украине меняет и немецкую оборонную политику. Так, бундесвер уже должен получить дополнительно 100 миллиардов евро, чтобы приобрести оружие и снаряжение. В своей программной речи министр обороны Ламбрехт потребовала генерального переосмысления: кто хочет мира и свободы, тот должен осознать, что военная безопасность является центральной задачей.

На учениях внутри страны или при операциях за рубежом — бундесвер стоит денег. Вооружённые силы обходятся дорого — это сегодня ясно дала понять министр обороны во время своей программной речи. Поэтому она призывает к тому, чтобы в будущем на бундесвер тратилось значительно больше средств — в том числе больше 100-миллиардного особого фонда — по меньшей мере 2 процента экономической производительности, как, вообще-то, и было согласовано с партнёрами по НАТО.

КРИСТИНЕ ЛАМБРЕХТ, министр обороны Германии: В конечном итоге нам нужны эти деньги, без всяких «но» и «если», — и, в первую очередь, они нужны нам на долгосрочной основе. Они нужны нам на долгосрочной основе, чтобы эти сотни миллиардов, эти усилия, которые мы сейчас предприняли, не были напрасными.

С учётом украинского наступления коалиция навлекла на себя недовольство в связи с тем, что федеральное правительство по-прежнему не хочет поставлять боевые танки или бронетранспортёры — как, например, эти танки Leopard, которые промышленность охотно продала бы Украине.

МАРИ-АГНЕС ШТРАК-ЦИММЕРМАНН, депутат СвДП: Поскольку украинская армия готова на борьбу такого рода, чтобы защитить страну, сейчас её нужно поддержать, чтобы укрепить успехи на отвоёванных территориях и поддержать их, отправив соответствующую бронетехнику. Это невероятно важно и должно быть сделано немедленно.

Министр обороны, однако, продолжает отклонять эту идею, ссылаясь на то, что ни одна другая страна до сих пор не поставила Украине бронетехнику западного образца.

Дата выхода в эфир 12 сентября 2022 года.