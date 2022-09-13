CSM – западные санкции помогли россиянам обратить внимание на изучение собственной страны

Россияне всё меньше верят в возможности заграничных поездок, поэтому обращают внимание на изучение собственной страны. Как пишет The Christian Science Monitor, внутренний туризм может придать экономический импульс некогда брошенным отдалённым российским регионам. К тому же, если бы вам пришлось ограничиться какой-то одной страной, то крупнейшая по площади в мире РФ — не такой уж плохой выбор, по крайней мере с туристической точки зрения.



AP

Несмотря на шесть месяцев жёстких санкций, российский рубль сейчас силён, уровень занятости и доходов населения стабилен, а внутренняя транспортная сеть работает исправно. Но любителям отдохнуть всё сложнее достичь привычных пунктов назначения: получить визу во многие страны стало сложнее, для самолётов российских авиалиний повсеместно закрывают небо, а российские банковские карты за пределами страны больше не работают. Поэтому, пишет The Christian Science Monitor, россияне, всё меньше верящие в возможности заграничных поездок, обращают внимание на изучение собственной страны.

Как отмечает издание, туроператоры сообщают о резком росте бронирований, особенно на традиционных направлениях, таких как речные круизы по Волге и санатории на песчаных пляжах Чёрного моря в Сочи и Краснодаре. А что касается Москвы, на Красной площади сейчас собирается как никогда много россиян. Они заходят в знаменитые музеи и галереи столицы и делают селфи на культовых станциях московского метро. Такой же наплыв происходит и в других богатых культурных центрах, таких как Санкт-Петербург и города Золотого кольца.

«Мы ожидаем, что в этом году до 45 миллионов россиян отправятся в путешествие внутри страны. Это в 10 раз больше, чем число едущих в Турцию, основное по-прежнему открытое для россиян зарубежное направление. Раньше русские воспринимали путешествия больше как выезд за границу, потому что это казалось чем-то необычным, да и условия, как правило, там были куда лучше, чем дома. По ряду разных причин сейчас ситуация меняется, и вполне возможно, что так всё и останется», — говорит Сергей Ромашкин, директор московского турагентства.

Кроме того, туроператоры сообщают об удивительно высоком спросе, особенно среди молодёжи, на ряд внутренних направлений, которые большинство россиян никогда не считали достойными посещения, и где у местных жителей нет практически никакой индустрии гостеприимства и туристической инфраструктуры, чтобы их принять.

«Люди едут на Дальний Восток, в Сибирь, на Северный Кавказ, в Карелию и в Калининград. Совершенно новые направления вдруг стали модными», — говорит Ромашкин.

Как отмечает автор материала, если бы вам пришлось ограничиться какой-то одной страной, то крупнейшая по площади в мире РФ — не такой уж плохой выбор, по крайней мере с туристической точки зрения. На диком тихоокеанском побережье расположена Камчатка с девственными лесами, вулканами и огромными медведями.

В самом сердце Сибири — Байкал, глубочайшее в мире озеро, которое монгольский военный правитель Чингисхан объявил священным. На его берегах процветают сообщества коренных буддистов и староверов.

Столица Татарстана Казань быстро становится ещё одним магнитом для русских туристов, которых манят её песчаные речные пляжи и единственный в РФ кремль, в центре которого стоит огромная мечеть.

Регион Северного Кавказа тоже неожиданно становится привлекательным для туристов. Туроператоры говорят, что даже Дагестан, бывший ещё недавно запретной зоной — где приезжего бы скорее похитили, чем приняли, — стал важным направлением для молодых россиян, которых привлекают горные тропы, древние руины и песчаные пляжи Каспийского моря.

Ещё один новый популярный регион — европейская Арктика России, где жаждущие приключений могут полюбоваться северным сиянием или прокатиться на атомном ледоколе. А балтийский эксклав РФ — Калининград — может похвастаться прусской архитектурой и многокилометровыми пляжами Балтийского моря.

Как заключает издание, трудно сказать, сохранится ли тенденция надолго, особенно если мир снова откроется для россиян, однако эксперты считают большой удачей то, что внешнее давление заставляет россиян открывать для себя собственную страну. Поэтому трудно спорить с тем, что туризм может придать экономический импульс некогда брошенным отдалённым российским регионам.