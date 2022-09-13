Скандал на похоронах Елизаветы II: незнакомец набросился на принца Эндрю

В соборе попрощаться с королевой смогут все желающие. Там гроб простоит еще сутки, а затем тело королевы Великобритании предадут земле.

Правда, скорбная процессия транспортировки не обошлась без инцидента. Как сообщает “Царьград”, за катафалком, на котором везли гроб, шла скорбная процессия, которую возглавила вся семья Елизаветы II, в том числе и принц Эндрю.

Как известно, не так давно он попал в секс-скандал. Его обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, после чего ему пришлось отказаться от своих обязанностей члена королевской семьи.

Вдруг от толпы отделился человек и выкрикнул в его сторону: “Ты больной старик!” По данным РИА ФАН, неизвестного, напавшего на принца, скрутила полиция.