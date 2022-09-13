 

Как купить дачу на маткапитал

13.09.2022, 1:40, Разное
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Маткапитал чаще всего используется для покупки жилья, как правило, городской квартиры. Но можно ли на его средства купить дом для сезонного проживания?

Приобретать дачу на маткапитал разрешено с 2020 года. Под «дачей» подразумевается дом на землях СНТ.

Такая постройка должна отвечать ряду требований:

– быть отдельным зданием;

– обладать признаками капитального строения;

– быть высотой до трех этажей;

– быть пригодной для проживания в течение всего года;

– подходить для оформления прописки.

Законодательно не прописаны требования, чтобы дача была единственным жильем. Надо, чтобы ее покупка улучшала качество жизни семьи.

Если все условия соблюдены можно использовать маткапитал для покупки дома (но не участка). Средства разрешается использовать сразу, если сделка совершается с привлечением ипотеки. В ином случае надо дождаться, когда ребенку исполнится три года.

Обязательное условие – в приобретаемом доме должны быть обязательно выделены детские доли. На это отводится шесть месяцев с момента погашения ипотеки.


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