BFM TV – засуха во Франции приведёт к дефициту или подорожанию молока

Французские фермеры вынуждены сокращать поголовье коров из-за сильной засухи, которая сократила число пастбищ, однако это может спровоцировать нехватку молока. Профсоюзы предлагают другое решение: закупить дополнительные объёмы фуража и повысить стоимость продукта на полках супермаркетов, передаёт BFM TV.

АЛЬБЕРИК АЛЬВЕНЕЛЬ, разводчик молочных коров: Да, и тебе привет, Эльфи!

В стаде этого нормандского скотовода было 100 молочных коров. Десять из них больше нет.

АЛЬБЕРИК АЛЬВЕНЕЛЬ: Я начал отправлять коров на скотобойню — на данный момент десяток.

Сокращение поголовья — решение, которое позволит их прокормить. Из-за засухи этим коровам не хватает пастбищ на лугах. Альберику приходится давать им корм для скота на два месяца раньше.

АЛЬБЕРИК АЛЬВЕНЕЛЬ: Я уже начал брать большое количество корма из моих запасов на зиму. Так что сейчас я уже израсходовал их на 25 процентов, а мы только в начале сентября. Обычно я начинаю его расходовать в начале ноября.

Чтобы прокормить стада, у животноводов есть два варианта: попрощаться с частью поголовья, рискуя спровоцировать нехватку молока этой осенью, либо закупить дополнительные объёмы корма и продавать молоко дороже.

Этот представитель профсоюза выступает за общий рост цен на молоко.

АЛЕКСИС ДЬЕР, директор профсоюза Молодых сельхозработников департамента Приморская Сена: Затраты на производство выросли вследствие сильной засухи, так что потребителям придётся заплатить немного больше, покупая молоко в супермаркетах.

В магазинах литр молока стоит 80 евроцентов. Эта цена может вырасти до 1 евро.

Дата выхода в эфир 12 сентября 2022 года.