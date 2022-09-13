Положение честного пояса Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 13 сентября

История праздника

Пояс Пресвятой Богородицы – христианская реликвия, принадлежавшая, согласно преданию, самой Деве Марии. Мать Иисуса Христа самолично соткала пояс, а затем вверила его на хранение апостолу Фоме. Реликвия вначале находилась в Иерусалиме, а затем была перемещена в Халкопратийскую церковь Константинополя.

Несколько веков пролежала реликвия запечатанной в ларце, пока императрице Зое, супруге правящего на тот момент Льва Мудрого, не явилось видение: она получит исцеление, если притронется к поясу Пресвятой Богородицы. Женщина страдала от болезни, которую не могли исцелить молитвами.

Тогда Лев Мудрый обратился к действующему патриарху за разрешением. И чудо: как только пояс был возложен на Зою, она тотчас же исцелилась. В благодарность она расшила пояс золотыми нитями, а затем реликвию снова надежно запечатали.

В память об этих событиях и был объявлен праздник Положения честного Пояса Пресвятой Богородицы. Реликвия была разделена на три части и отправлены в Афонский Ватопедский монастыреь, в Трирский монастырь и в Грузию.

Что нельзя делать в этот день

запрещено не только ссориться, но и даже повышать голос;

нельзя устраивать шумные праздники с большим количеством людей;

нельзя употреблять алкоголь;

нельзя брать деньги в долг;

плохой день для путешествий – лучше отложить дальнюю дорогу;

пересаженные растения будут плохо расти;

не принимают подарки от незнакомых или малознакомых людей – можно перенять их проблемы.

Что можно делать

в этот день

начинать сбор клюквы и делать из нее заготовки;

собирать корнеплоды;

заняться уборкой и избавиться от старых вещей – на их место придет счастье;

думать о позитивных вещах;

ставить точку в надоевших отношениях;

мириться с близкими.

Погода

одуванчик зацвёл — будет теплая осень;

лягушки прячутся — скоро сильное похолодание;

выпавший снег скоро растает;

большие муравейники – к морозной зиме;

журавли низко летают — к зиме тёплой;

летящие лебеди — будет снегопад;

утренний туман – будет безветрие;

пауки спрятались – к дождю;

журавли поют – к дождю;

журавли

летят разрозненно

– год будет засушливым и неурожайным.

Именины

Дмитрий, Геннадий, Михаил, Александр, Владимир, Мирон.