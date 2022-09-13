 

Положение честного пояса Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 13 сентября

13.09.2022, 0:15, Разное
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История праздника

Пояс Пресвятой Богородицы – христианская реликвия, принадлежавшая, согласно преданию, самой Деве Марии. Мать Иисуса Христа самолично соткала пояс, а затем вверила его на хранение апостолу Фоме. Реликвия вначале находилась в Иерусалиме, а затем была перемещена в Халкопратийскую церковь Константинополя.

Несколько веков пролежала реликвия запечатанной в ларце, пока императрице Зое, супруге правящего на тот момент Льва Мудрого, не явилось видение: она получит исцеление, если притронется к поясу Пресвятой Богородицы. Женщина страдала от болезни, которую не могли исцелить молитвами.

Тогда Лев Мудрый обратился к действующему патриарху за разрешением. И чудо: как только пояс был возложен на Зою, она тотчас же исцелилась. В благодарность она расшила пояс золотыми нитями, а затем реликвию снова надежно запечатали.

В память об этих событиях и был объявлен праздник Положения честного Пояса Пресвятой Богородицы. Реликвия была разделена на три части и отправлены в Афонский Ватопедский монастыреь, в Трирский монастырь и в Грузию.

Что нельзя делать в этот день

  • запрещено не только ссориться, но и даже повышать голос;
  • нельзя устраивать шумные праздники с большим количеством людей;
  • нельзя употреблять алкоголь;
  • нельзя брать деньги в долг;
  • плохой день для путешествий – лучше отложить дальнюю дорогу;
  • пересаженные растения будут плохо расти;
  • не принимают подарки от незнакомых или малознакомых людей – можно перенять их проблемы.

Что можно делать
в этот день

  • начинать сбор клюквы и делать из нее заготовки;
  • собирать корнеплоды;
  • заняться уборкой и избавиться от старых вещей – на их место придет счастье;
  • думать о позитивных вещах;
  • ставить точку в надоевших отношениях;
  • мириться с близкими.

Погода

  • одуванчик зацвёл — будет теплая осень;
  • лягушки прячутся — скоро сильное похолодание;
  • выпавший снег скоро растает;
  • большие муравейники – к морозной зиме;
  • журавли низко летают — к зиме тёплой;
  • летящие лебеди — будет снегопад;
  • утренний туман – будет безветрие;
  • пауки спрятались – к дождю;
  • журавли поют – к дождю;
  • журавли
    летят разрозненно
    – год будет засушливым и неурожайным.

Именины

Дмитрий, Геннадий, Михаил, Александр, Владимир, Мирон.


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