 

Мнение: В этот день год назад…

12.09.2022, 23:45, Разное
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Улица Сакко в г.Иваново. Я там жил

Советская топонимика
Вообще, советская топонимика – это что-то. Не устаешь поражаться. Тут вот, гуляю по Барнаулу – бац! Адрес – “улица Сухэ-Батора”. Если временно очнуться от полного безразличия ко всему – охренеешь. Блин, ну какой Сухэ-Батор?? Ау, пацаны! Это Барнаул!! Кто вообще тут знает, кто это такой? Какая связь??

Но нет, все терпят и даже не замечают. Как большевики назвали – так и живут. Хотя уже 30 лет прошло. Но нет – большинство городов России живут так, как будто ждут возвращения большевиков с минуты на минуту, и по такому случаю не хотят ничего менять.

Впрочем, в городе Иваново было еще круче: там я на какое-то время поселился на улице Сакко. Буквально так. Русский (не очень старинный) город Иваново, почти в его центре – улица Сакко. Кого ни спрашивал из местных – никто понятия не имеет, что за Сакко. Я-то знал, конечно – что это какие-то двое рабочих, хоть и с итальянскими именами, но из Америки, которых в США посадили на электрический стул, вроде бы из-за каких-то забастовок.

Я это знал, потому что в совке было устойчивое словосочетание – “Сакко и Ванцетти”. Даже такая фабрика была, кажется, обувная – “имени Сакко и Ванцетти”. Все их так и привыкли воспринимать, практически в одно слово, как “Бонч-Бруевич” или “Гей-Люссак”. Вообще интересно было бы, если в Иваново додумались заодно и последнюю великую фамилию “разъять, как труп”: сделали бы тоже две перпендикулярные улицы – “улица Гея” и “улица Люссака”. Чем не постмодернизм?!

Если Сакко можно в Иваново, почему нельзя Гея? А в городе не подумали, что для русского гопницкого уха фраза “я живу на улице Сакко” вообще звучит практически неприлично?

Я потом посмотрел по карте – оказалось, что в Иваново улица Ванцетти тоже есть. Перпендикулярно улице Сакко. Уверен, что улица Сухэ-Батора в том дивном городе тоже найдется.
Чем дальше в 21 век – тем дичее смотрится эта советская топонимика (2021).

Источник: Размышления вольного социолога


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