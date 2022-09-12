 

Такая корона нужна самому!

12.09.2022, 23:44, Разное
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Почему экономисты любят приводить в пример британскую монархию.


Фото: Hendrik Schmidt / dpa-Zentralbild / ZB

Британская монархия — действительно уникальное явление. Однако ее ценность для экономики очевидна ученым и предпринимателям, но не публике.Корни дуба

Есть такая история. В начале ХХ века в Англии ремонтировали Вестминстер-холл, старейшее парламентское здание в мире. Строили Вестминстер 300 лет, а спустя еще 600 лет выяснилось, что нужно менять колоссальные дубовые стропила. Проблема была вот в чем: для новых стропил требовались трехсотлетние дубы, потому что даже двухсотлетние не подходили по размеру. А дубов в стране почти и не осталось — вырубили дубравы за столько-то лет.

Вестминстер-холл, 1808 год. Фото: Википедия

Ерунда, сказал какой-то клерк, сейчас найдем дубы. Надо поднять список поставщиков парламента, который ведется с XI века, и выяснить, откуда брали древесину на стройку Вестминстер-холла. И правда, нашли имя владельца той самой дубравы и координаты поместья. Теперь узнаем, что с этим поместьем случилось в дальнейшем и как там обстоят дела с дубами.

Узнали, что поместье благополучно переходило от отца к сыну на протяжении семи веков. И главное — там растет роскошная дубрава, чуть ли не единственная оставшаяся в Англии.

Выяснилось, что хозяин поместья, получив деньги за деревья, срубленные для постройки Вестминстер-холла, приказал высадить саженцы новой дубравы и особо их пометить. Железная логика: когда-нибудь в Вестминстере будет ремонт, понадобятся трехсотлетние дубы, вот тут-то они у нас и найдутся.

И в ХХ веке далекий потомок поставщика парламента, отправив партию древесины в Лондон, тут же высадил новые дубы — с прицелом на следующие 300 лет!

Это, конечно же, сказка, городская легенда. Но очень характерная, потому что она иллюстрирует удивительную устойчивость британских институтов.

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Источник: Новая газета


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