Мнение: Медведев про капитуляцию

Совсем запутал меня Дмитрий Медведев.

Недоумение вызвала запись о капитуляции Украины, которую зампред Совбеза России разместил в своем в своем Telegram-канале.

Дословно: «Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние «ультиматумы» – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России».



Отсюда

Дипломированный юрист Медведев не может не знать, что в международном праве капитуляция – это договор о прекращение вооружённой борьбы и сдача вооружённых сил одного из воюющих государств.

Порядок переговорного процесса о капитуляции регулирует Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года. В этом документе прописано, что о желании капитулировать противник сообщает путём направления своего переговорщика с белым флагом. Согласно статье 32 Конвенции «Парламентером считается лицо, уполномоченное одной из воюющих сторон вступить в переговоры с другою и являющееся с белым флагом».

Но Россия с Украиной вроде бы не воюет, как и Украина с Россией. Россия вроде бы проводит на Украине спецоперацию по освобождению Украины от нацистов и бандеровцев. А раз нет войны, значит, не может быть и капитуляции. Нацисты и бандеровцы могут только сложить и оружие сдаться в плен, а никак не направлять парламентеров с белым флагом для переговоров об условиях капитуляции.

В общем, совсем запутал меня Дмитрий Медведев. Или я чего не понимаю?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

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