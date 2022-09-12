 

Мнение: О провале одного блицкрига. Инфа от первого лица

12.09.2022, 23:30, Разное
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И лишь на 201-й день Зоркий Сокол заметил, что…

«Блицкриг» провалился. Или, точнее, «тактика блицкрига не сработала».

Конечно, в Сети только ленивый про это ещё не успел высказаться. Но теперь заговорил о «провале блицкрига» никто иной, как российский президент Владимир #Путин. И после минувшего уик-энда его слова слышатся как-то по-особенному

Хотя тоже звучат, в общем, не в первый раз.

Тактика «экономического блицкрига», которую пытались реализовать страны Запада против России, не сработала. Об этом решительно заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства по экономическим вопросам.

«Вновь хочу подчеркнуть, что #Россия уверенно справляется с внешним давлением, а по сути, можно сказать, с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран. Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала, это уже очевидно для всех, и для них тоже», — цитирует его слова кремлёвская пресс-служба.

И это, наверное, должно звучать духоподъёмно и ободряюще на фоне известных недавних событий. Но есть одна проблема. У Запада не было цели «экономического блицкрига». Вводя свои «адские» санкции раунд за раундом, страны западного мира вовсе не ставили задачу немедленного обрушения российской экономики. Наоборот, все их заявленные и даже неозвученные цели состояли в нанесении России долгосрочного экономического ущерба. В подрыве её возможности и способности финансировать ВПК и СВО в будущем.

Можно, конечно, говорить о том, что тем самым Запад «принёс в жертву» и Украину, и украинский народ, который сейчас несёт все тяготы и лишения. Но, в общем, и сама #Украина была не против стать такой жертвой, чтобы в будущем «стать сильнее». Циничный ли это подход — речь всё-таки идёт о гибнущих и страдающих людях, — или прагматичный, когда на кону судьба страны и её будущего, пусть каждый сам решит.

А вот будущее самой России, как минимум, туманно. В лучшем случае — медленный и долгий экономический #спад, отбрасывающий страну на десятилетия назад. Постепенное, но неуклонное сокращение уровня жизни. Растущая с каждым годом технологическая отсталость, когда приходится довольствоваться иранскими и китайскими клонами западных технологий многолетней давности. Усиливающаяся изоляция со всеми вытекающими…

И это ещё — «оптимистичный» сценарий. Про «пессимистичный», о котором напомнили недавние похороны Михаила Горбачева, даже думать не хочется.

Так что же в итоге провалилось?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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