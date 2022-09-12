 

Блиновская: вижу тебя мамой – Личное мнение

12.09.2022, 23:26, Разное
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Леночка Блиновская пытается приподнять себя на том, на чём делать этого не стоит: на отчаянном желании женщины стать матерью, когда это не получается.


Фото: Соцсети

На днях она скрупулёзно перечислила женщин, которые родили благодаря ей.

Пожалуй, процитирую гуру:

Наташа не могла забеременеть очень много лет, я это держала на своем энергетическом канале. Мне хотелось, чтобы у них были дети. Я не присваиваю это себе. Безусловно, это их история, дорога, победа… Но, когда у меня родилась дочь, я, еще будучи в роддоме, взяла телефон и набрала: «Наташ, извини, что я тебе ночью пишу, ты следующая». Она через две недели забеременела.

Таких историй у меня много. 10 лет не могли иметь детей, у меня вообще не выходит из головы, я говорю: «Катя, нам надо встретиться. Я привезла из Японии куклу — ей один глаз закрашиваешь и загадываешь желание. «Держи, пожалуйста!» 12 лет, всевозможные стимуляции, ЭКО, все остальное…

Есть одна известная певица, которая очень много лет не могла забеременеть. Я прямо смотрела на нее и думала: «Проход закрыт». Но месяц назад смотрю на нее и думаю: «Все, пожалуй, пора». На днях пишу ей: «Вижу тебя мамой». Она говорит: «Как ты это делаешь?! Я беременная. Пока месяц у меня».

Ознакомились с бредом, который несёт Леночка? Выпали, как и я, в осадок?

Кстати, весьма интересным показался мне момент того же интервью, в котором Блиновская рассказывала, как Ксюндель отговаривала её от похода к Собчак.

Не смей! Пожалуйста! Ты дура? Ты понимаешь, что на своем образе можешь ехать и зарабатывать всю свою жизнь. Ты вообще понимаешь, что ты делаешь?

И вот в этом — зарабатывать на образе и кроется та самая деталь, в которой — дьявол.

За образом-то ничего не стоит, и Бородина это, если и умом не понимала, то своей вислой задницей точно чувствовала.

За фасадом в розовых перьях фламинго никто не живёт, кроме некрасивой бабы с зашуганным взглядом и тяжёлым лицом.


Фото: Соцсети  

Внимательно рассмотрите фото слева. Эта женщина и есть суть Блиновской. Она никуда не делась.

Что думаете о Леночке?

Источник: Лена Миро


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