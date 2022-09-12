Приложение Яндекса для Android сменило название

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12.09.2022, 23:00, Разное
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Приложение Яндекса для Android переименовано в “Яндекс Старт”. Яндекс также объявил, что в мобильной операционной системе появится приложение с Алисой в качестве голосового помощника, говорится в пресс-релизе Яндекса, поступившем в РИА Новости.
Яндекс Старт – это новое название приложения Яндекса для Android. Оно функционирует как браузер и имеет собственную стартовую страницу. Пресс-служба также пояснила о выходе нового приложения Яндекса “Алиса”.

Корреспондент РИА Новости также обнаружил, что из приложения “Яндекс – с Алисой” для платформы iOS исчезли сервисы “Дзен” и “Новости”.

Ранее в понедельник VK и “Яндекс” объявили о закрытии соглашения об обмене активами. Яндекс получил в августе сервис доставки еды Delivery club, а ВК – контентные платформы “Дзен” и “Новости”. Яндекс также объявил о прекращении работы своего новостного агрегатора и создании новой домашней страницы ya.ru. Она станет главной точкой входа в Поиск, Почту и другие сервисы, а также в учетные записи пользователей Yandex ID.


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