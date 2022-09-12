Мнение: Смыслы

Киев планирует выискивать в Изюме Харьковской области граждан, сотрудничавших с Россией, сообщил представитель украинских властей в интервью ВВС

Ничего удивительного. Самое время продемонстрировать населению территорий под контролем ВС РФ, что сотрудничество с российскими властями чревато. А если понимать, что фильтрацией будут заниматься люди, не слишком склонные к гуманности, то «сотрудничество» будет пониматься максимально широко.

При этом по понятным причинам никакой организованной эвакуации не проводилось – самим бы успеть. Сообщается, что в ходе «перегруппировки» на теперь уже занятой ВСУ территории осталось порядка 150 танков, САУ, бронемашин, очень большое количество другой техники, вооружений и боеприпасов в пригодном для применения состоянии. Не до людей.

Характерное отношение на фоне лозунга «Русские своих не бросают». Бросают еще как. Так что предательство с одной стороны и крайняя жесткость с другой создают условия, при которых идти на референдум (который, кстати, еще неизвестно – будет ли вообще проводиться) желающих будет совсем немного. То же самое относится и к раздаче российских паспортов – их станут получать только те, кто твердо намерен в ближайшее время выезжать в Россию. Оставаться на месте с российским паспортом на таких условиях тоже вряд ли будет много желающих.

Проще говоря – Кремль умудряется проигрывать войну смыслов, войну геокультурную. Вдребезги и напрочь. Кроме лозунга «русские своих не бросают» ему предложить-то особо и нечего, а когда этот лозунг становится практикой, которая коренным образом расходится с провозглашаемым смыслом, остается ничего. Пустота. Что еще могут предложить кремлевские? Сменить одних воров на других? Ну и в чем здесь радость?

С другой стороны, а какие вообще могут быть претензии к кремлевским? У них нет никакого смысла, который они могут транслировать внутрь страны. Так с чего бы ему взяться для внешнего употребления? Ребята пришли просто и без затей обнести страну и свалить. Зачем им еще какие-то смыслы?

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