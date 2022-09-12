 

В “Зарядье” состоится последняя в этом сезоне лекция “Здоровой Москвы”

12.09.2022, 22:51, Разное
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Лекторий проекта “Здоровая Москва” был запущен этим летом. Прошло уже девять открытых встреч-дискуссий. На 17 сентября запланирована 10-я – последняя в этом сезоне встреча. В этот раз собравшиеся обсудят, как вечно быть в тренде, и раскроют секреты здорового образа жизни.

В дискуссии примут участие:

  • главный врач Первой градской больницы, кандидат медицинских наук Алексей Свет;
  • президент Ассоциации молодых урологов Александр Дзидзария;
  • врач-психотерапевт Полина Свечникова;
  • телеведущая Яна Чурикова;
  • блогер, певец и телеведущий Давид Манукян.

Главные спикеры расскажут пришедшим, когда именно необходимо начинать готовить себя ко взрослой жизни, как долго оставаться востребованным и чувствовать себя всегда молодым. Можно будет задать эксперт вопросы. Авторам пяти самых интересных вопросов подарят футболку с автографами спикеров.

Чтобы принять участие в дискуссии, нужно заранее зарегистрироваться на сайте zdorovaya-moskva.timepad.ru. Также будет доступна прямая трансляция на страницах “Здоровой Москвы” социальных сетях “ВКонтакте” и “Одноклассники”.

Павильоны “Здоровая Москва”, где жители столицы могут проверить свое здоровье без предварительной записи, продолжают работать. В расширенной программе обследований – 11 исследований, которые могут выявить сахарный диабет, заболевания сердца, сосудов, легких и другие патологии. Те, кто переболел ковидом более двух месяцев назад, могут пройти ряд дополнительных исследований.

При выявлении отклонений в работе организма врачи “Здоровой Москвы” могут направить в поликлинику или другие медучреждения.

Для прохождения диспансеризации в павильонах “Здоровая Москва” нужно заполнить анкету. Сделать это можно либо онлайн (в разделе “Моя диспансеризация в парке” в электронной медкарте на сайте mos.ru или в мобильном приложении “ЕМИАС.ИНФО”), либо в самом павильоне.

Павильоны “Здоровая Москва” работают каждый день с 8:00 до 20:00. Для посещения необходимы паспорт и московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Адреса павильонов представлены на сайте столичного департамента здравоохранения.


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