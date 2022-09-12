 

Когда в Московском регионе стоит ждать “бабье лето”

12.09.2022, 22:50, Разное
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С 15 сентября москвичам и жителям области стоит ожидать заметного потепления. По крайней мере, так обещает руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в столичный регион придет циклон, благодаря которому воздух прогреется до +20. Об этом пишет URA.RU.

Самыми теплыми днями на этой неделе станут вторник и четверг. Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, в эти дни температура воздуха поднимется до 17 и 19 градусов соответственно. Правда, как отмечают специалисты, “бабьим летом” это потепление назвать сложно. Есть вероятность, что в этом году его и вовсе не стоит ждать.


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