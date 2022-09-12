Элегантные лоферы или удобные мокасины: стильная обувь, которая добавит элегантности осеннему образу

Ассортимент обуви на осень огромен, поэтому каждая модница может выбрать вариант, который ей больше по душе. Отталкиваться следует от концепции задуманного образа. Вдохновляемся идеями и рассматриваем наиболее актуальные модели обуви на текущий сезон.

Балетки

Для удобства передвижения выбирайте балетки на низком ходу с декором в виде бантика спереди. В тренде – лакированные изделия ярких цветов. Они являются изюминкой любого образа. Их можно смело сочетать с расклешенными брюками и лузами или футболками.

Сабо

Если вам импонирует стилистика семидесятых, смело надевайте мюли. Они гармонично сочетаются с вязаными платьями макси длины с длинными рукавами. Вот вам и готовый образ в уличном стиле.

Мокасины с заостренным носком

Если нужно создать элегантный образ, тогда отдавайте предпочтение мокасинам с заостренным носком. Комбинируйте такую обувь с платьем миди и с блейзером оверсайз, дополнив образ сумочкой и солнцезащитными очками.

Черные балетки

Поклонницам классики наверняка необходимо инвестировать в приобретение черных балеток. Они прекрасно сочетаются с элегантной и строгой одеждой, что позволяет создать подходящий лук для офиса и работы.

Сочетайте черные балетки с брюками свободного кроя и блузой. Если на улице прохладно, набросьте плащ или пальто.

Лоферы

Прекрасный вариант для создания элегантного и стильного образа. Белые лоферы прекрасно смотрятся со светлыми широкими брюками и блузой оверсайз навыпуск. В таком наряде можно смело отправляться на деловую встречу или на собеседование.

Мюли

Если вам нравятся новинки, с помощью которых есть возможность создать экстравагантные образы, тогда обратите внимание на мюли. Для того, чтобы лук получился необычным и стильным, наденьте носки под такую обувь. Юбка или шорты с кроп-топом плюс длинный плащ гармонично завершат образ.