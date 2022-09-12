 

Элегантные лоферы или удобные мокасины: стильная обувь, которая добавит элегантности осеннему образу

12.09.2022, 22:32, Разное
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Ассортимент обуви на осень огромен, поэтому каждая модница может выбрать вариант, который ей больше по душе. Отталкиваться следует от концепции задуманного образа. Вдохновляемся идеями и рассматриваем наиболее актуальные модели обуви на текущий сезон.

Балетки

Для удобства передвижения выбирайте балетки на низком ходу с декором в виде бантика спереди. В тренде – лакированные изделия ярких цветов. Они являются изюминкой любого образа. Их можно смело сочетать с расклешенными брюками и лузами или футболками.

Сабо

Если вам импонирует стилистика семидесятых, смело надевайте мюли. Они гармонично сочетаются с вязаными платьями макси длины с длинными рукавами. Вот вам и готовый образ в уличном стиле.

Мокасины с заостренным носком

Если нужно создать элегантный образ, тогда отдавайте предпочтение мокасинам с заостренным носком. Комбинируйте такую обувь с платьем миди и с блейзером оверсайз, дополнив образ сумочкой и солнцезащитными очками.

Черные балетки

Поклонницам классики наверняка необходимо инвестировать в приобретение черных балеток. Они прекрасно сочетаются с элегантной и строгой одеждой, что позволяет создать подходящий лук для офиса и работы.

Сочетайте черные балетки с брюками свободного кроя и блузой. Если на улице прохладно, набросьте плащ или пальто.

Лоферы

Прекрасный вариант для создания элегантного и стильного образа. Белые лоферы прекрасно смотрятся со светлыми широкими брюками и блузой оверсайз навыпуск. В таком наряде можно смело отправляться на деловую встречу или на собеседование.

Мюли

Если вам нравятся новинки, с помощью которых есть возможность создать экстравагантные образы, тогда обратите внимание на мюли. Для того, чтобы лук получился необычным и стильным, наденьте носки под такую обувь. Юбка или шорты с кроп-топом плюс длинный плащ гармонично завершат образ.


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