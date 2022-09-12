 

Елизавета Боярская и Анатолий Белый в продолжении детективного хита “Ворона. Тень справедливости”

12.09.2022, 22:15, Разное
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Режиссером-постановщиком детективного сериала “Ворона. Тень справедливости” выступила Алена Михайлова, а главные роли в сериале исполнили Елизавета Боярская и Анатолий Белый. 

“Ворона. Тень справедливости” – продолжение детективного хита, двенадцатисерийный сериал, рассказывающий историю следователя Анны Воронцовой (Елизавета Боярская), или, как прозвали ее коллеги в следственном комитете, Вороны. Анне предстоит от простых частных дел прийти к расследованию сложного, масштабного преступления. Ее профессионализм, принципиальность, а также помощь напарника Сергея Кабанова (Анатолий Белый), помогут ей противостоять неизвестному, который, убивая людей, хочет вовлечь ее в свою борьбу за справедливость. В первом сезоне Анне не удалось привлечь виновных к ответственности. Анна разочарована: правосудие не работает, высокопоставленные преступники неуязвимы. Она решает расследовать дела, которые находятся в зоне ее возможностей. Ее интересуют только те преступления, которые она может довести до суда. Не просто раскрыть преступление, но восстановить справедливость на уровне отдельных, частных судеб. Но, простое, на первый взгляд, преступление о домашнем насилии, становиться для нее профессиональным вызовом. Однажды, она получает от преступника “подарок” – кисть мужской руки…

Я горячо полюбила Воронцову еще когда мы снимали первый сезон, – рассказывает Боярская. – Мне очень нравится ее противоречивый характер. Мы похожи и в то же время очень разные. Бывшая пианистка, девушка из интеллигентной семьи, однако профессия наложила на и без того сложный характер свои отпечатки. Резкая, упрямая, прямолинейная, с обостренным чувством справедливости, временами неприятная особа. С шипами снаружи, но уязвимая внутри. Такая героиня не могла не привлечь. Второй сезон так же насыщен острой драматургией, захватывающий, наполненный саспенсом и тревожным предвкушением. Но у второго сезона будет иной почерк, оттенки и атмосфера благодаря авторскому взгляду на историю и героиню режиссера этого сезона, Алены Михайловой.  Алена смелая, самобытная, талантливая, всегда до малейшей подробности знала каким должен быть каждый кадр, про что мы в нем должны сказать, что протранслировать зрителю. Работать с ней, с нашим потрясающим оператором-постановщиком Евгением Коропцовым и вообще со всей крутейшией командой, быть с ними соавторами этой истории было большим наслаждением. Весь съемочный процесс был наполнен упоением и любовью, это бывает редко! Надеюсь, что зрителям будет интересно следить за развитием моей героини и ее отношений с героем Анатолия Белого и вообще за всей историей нового сезона.


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