 

Глюк’oza проведет паблик-ток 13 сентября в ТЦ Цветной в Москве

12.09.2022, 22:15, Разное
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Героиня нашей обложки, прекрасная Глюк’oza Наталья Ионова проведет в магазине РИВ ГОШ в ТЦ Цветной паблик-ток на тему «Красота в большом городе». Наталья расскажет о своих бьюти-ритуалах, способах борьбы с возрастом, о творчестве и вдохновении. У каждого посетителя будет возможность задать Наташе свой вопрос. Пяти гостям, чьи вопросы певице покажутся наиболее интересными, она подарит специальные бьюти-наборы от РИВ ГОШ.

После паблик-тока всех ждет селфи и автографы на обложке журнала HELLO!.

Ждем всех, кто в Москве, 13 сентября во вторник в магазине РИВ ГОШ Цветной в 19:30!


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