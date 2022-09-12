 

N-TV – постройка новых АЭС не облегчит энергетическую зависимость Финляндии от России

12.09.2022, 21:48, Разное
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Финское правительство рассчитывает снизить свою зависимость от российской электроэнергии за счёт собственных АЭС, пишет N-TV. Однако, как отмечает издание, это не так просто: постройка дополнительных АЭС может обернуться новой зависимостью от России, являющейся одним из основных поставщиков урана на мировой рынок.


AP

В то время как в Германии спорят о необходимости использования атомной энергии, Финляндия с энтузиазмом пишет о выведении на полную мощность своей новой АЭС «Олкилуото-3», пишет N-TV. Как пишет издание, всего в Финляндии насчитывается пять реакторов на двух АЭС, которые в 2020 году давали примерно 20% от общего производства электричества в стране.

АЭС «Олкилуото-3» призвана компенсировать потери от импорта российского электричества в преддверии зимы, отмечает издание. В минувшую пятницу АЭС достигла производительности в 1000 мегаватт, при максимальной производительности в 1650 мегаватт, которую планируется достигнуть к началу октября.

N-TV напоминает, что Финляндия всегда имела весьма обширную зависимость от электроэнергии, поставляемой соседними странами, в первую очередь из Швеции и России. В этой связи финское правительство рассматривает АЭС как способ избавиться от энергетической зависимости. Сообщается, что одна только «Оликулото-3» сможет покрыть 14% потребности Финляндии в электричестве.

Однако в этом плане есть свои загвоздки, отмечает издание. Во-первых, строительство АЭС и их содержание включает в себя непредвиденные финансовые издержки и проблемы с обеспечением безопасности. Во-вторых, атомная энергия на самом деле не делает страну столь независимой в энергетическом плане. Финской стороне это хорошо известно: уже в этом году в Финляндии остановили совместное с «Росатомом» строительство новой АЭС. Причина заключалась в том, что значительная часть урана для АЭС должна была поставляться из России.

Зависимость от российского электричества — это один аспект, а зависимость от российского урана — уже другой, пишет N-TV. В 2021 году примерно пятая часть всего урана на всех европейских АЭС пришлась на поставки из России. В США схожая ситуация: страна импортирует 99% своего урана, при этом основными поставщиками являются Россия, Казахстан и Узбекистан. Как следствие, переход на АЭС не станет для Финляндии лёгким способом избавиться от энергетической зависимости от России, резюмирует издание. 


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