Welt – пустые полки и вездесущая темнота — к общеевропейскому блэкауту Германия пока не готова

Германия плохо подготовлена к экстренным ситуациям в области энергоснабжения, передаёт Die Welt. До сих пор отключения электроэнергии в крупных городах были редкостью, но предстоящей зимой дефицит энергоносителей в Европе может повлечь за собой отключение света по всему ЕС. В случае внезапного блэкаута электричества в стране хватит максимум на час-полтора.

Повсюду темнота, полки супермаркетов остаются пустыми, промышленность больше не функционирует. Ключевое слово, вселяющее страх во многих людей, — блэкаут. Немецкая ассоциация городов и муниципалитетов предупреждает, что это может случиться с нами в том случае, если каждый, кто недавно купил тепловентилятор, станет включать его зимой. Однако Германия едва ли готова к такой экстренной ситуации. Рассказывает Йоахим Унзельд.

Электричество отключается, внезапно гаснут все огни. В сериале Blackout от Joyn Plus+ причиной становится хакерская атака. Но предстоящей зимой нехватка энергоносителей в Европе может повлечь за собой внезапное отключение света по всему ЕС.

До сих пор отключения электроэнергии в крупных городах были редкостью, но, по словам эксперта по блэкаутам из Австрии, Германия плохо подготовлена к ним.

ГЕРБЕРТ САУРУГГ, эксперт по блэкаутам: В Германии есть хранилище электроэнергии ёмкостью 40 гигаватт-часов. Этого теоретически хватило бы для снабжения всей Германии в течение максимум получаса-часа. Но и это было бы сложно осуществить технически. Для сравнения: благодаря гидроаккумулирующим электростанциям в Альпах, в Австрии у нас есть 3300 гигаватт-часов.

Германия также могла бы использовать энергию ветра для перекачивания воды в водохранилища, чтобы при необходимости они могли вырабатывать гидроэлектроэнергию, — природное хранилище энергии. Кроме того, после отключения электроэнергии многие электростанции нельзя запустить без внешнего электропитания. Поэтому в Гамбурге планируется строительство газовой электростанции, которая может запускаться автономно, а затем снабжать другие электростанции электроэнергией, необходимой им для повторного запуска.

ТОМАС ФОЛЬК, Гамбургская электросеть: Мы не можем предотвратить отключения электроэнергии. Это невозможно, но нужно иметь дело с последствиями и больше не ждать поступления энергии в Гамбург извне, необходимо переключаться в аварийный режим прямо из Гамбурга.

В баварском городе Пфаффенхофен, в свою очередь, были установлены аварийные генераторы. Но в случае отключения электроэнергии этого хватит только на жизненно важную инфраструктуру.

МАТИАС КРЕНАУЭР, районное управление Пфаффенхофена: Каждый на самом деле запасается для самого себя. Мы не можем гарантировать, что все смогут приготовить еду где бы то ни было.

В случае отключения электроэнергии важна личная ответственность. Государство, со своей стороны, должно в первую очередь следить за тем, чтобы ситуация не зашла слишком далеко.

Дата выхода в эфир 10 сентября 2022 года.