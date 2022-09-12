 

Американские и канадские военные сообщили о двух российских самолетах у побережья Аляски

12.09.2022, 21:39, Разное
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По данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), два российских патрульных самолета были замечены у побережья Аляски.
“Российские патрульные самолеты вошли в зону наблюдения канадской и аляскинской ПВО 11 сентября. Они были отслежены, обнаружены и идентифицированы”, – говорится в отчете. В отчете говорится, что они оставались в международном воздушном пространстве и не пересекали территорию США.

NORAD пояснило, что деятельность РФ не рассматривается как угроза Соединенным Штатам или провокация.

NORAD сообщило о трех российских самолетах, которые были обнаружены на Аляске в августе. Они не пересекали воздушное пространство США и Канады.

NORAD представляет собой сочетание американской и канадской систем противовоздушной обороны. В июне канадские власти объявили, что потратят 4,9 млрд канадских долларов (3,77 трлн долларов США) в течение следующих шести лет и 40 млрд канадских долларов в течение следующих 20 лет на создание загоризонтных радиолокационных станций, которые будут охватывать как границу полярного круга, так и арктические территории.


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