Американские и канадские военные сообщили о двух российских самолетах у побережья Аляски

По данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), два российских патрульных самолета были замечены у побережья Аляски.

“Российские патрульные самолеты вошли в зону наблюдения канадской и аляскинской ПВО 11 сентября. Они были отслежены, обнаружены и идентифицированы”, – говорится в отчете. В отчете говорится, что они оставались в международном воздушном пространстве и не пересекали территорию США.

NORAD пояснило, что деятельность РФ не рассматривается как угроза Соединенным Штатам или провокация.

NORAD сообщило о трех российских самолетах, которые были обнаружены на Аляске в августе. Они не пересекали воздушное пространство США и Канады.

NORAD представляет собой сочетание американской и канадской систем противовоздушной обороны. В июне канадские власти объявили, что потратят 4,9 млрд канадских долларов (3,77 трлн долларов США) в течение следующих шести лет и 40 млрд канадских долларов в течение следующих 20 лет на создание загоризонтных радиолокационных станций, которые будут охватывать как границу полярного круга, так и арктические территории.