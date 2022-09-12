“Валдаийские” суда Чувашии перевезли почти в два раза больше пассажиров, чем в прошлом сезоне

В сезон навигации 2022 года скоростными судами “Валдай 45Р” в Чувашии было перевезено около 19 000 пассажиров. Как пишет пресс-служба правительства республики, это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

“Навигация судов на подводных крыльях “Валдай” завершена. Последний пассажирский рейс “Чебоксары-Казань-Чебоксары” состоялся 11 сентября. Правительство сообщает, что за период навигации на скоростных судах было совершено 475 рейсов, перевезено 18 815 пассажиров.”

Для сравнения, “Валдай” в прошлом сезоне перевез чуть более 10 000 пассажиров. Власти республики предполагают, что в 2022 году объем перевозок будет на уровне 10 тысяч.

В 2022 году навигация судов на подводных крыльях “Валдай 45 Р” по Чувашии началась 1 июня. Налажены речные пассажирские перевозки по межрегиональным маршрутам Чебоксары – Казань, Козьмодемьянск, Юрино, Свияжск, Нижний Новгород, Казань, Казань, Юрино, Свияжск, Казань, Казань, Юрино, Свияжск, Казань, Юрино, Свияжск. Сезон речной навигации закончился к 11 сентября. Правительство утверждает, что это было связано с сокращением светового дня, ухудшением погодных условий и увеличением волнообразования на реке. Эти факторы могут негативно влиять на безопасность перевозок, что и было продемонстрировано в департаменте. Кроме того, в конце летнего сезона на маршрутах заметно снижается пассажиропоток. Это означает, что для большинства населения речной пассажирский транспорт практически не существует.