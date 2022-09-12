 

Скидка на российскую нефть Urals сократилась примерно вдвое

12.09.2022, 21:38, Разное
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По словам Дениса Дерюшкина (заместитель генерального директора Российского энергетического агентства Минэнерго России), скидка на российскую экспортную нефть Urals по сравнению с нефтью эталонной марки Brent за последние два месяца сократилась примерно вдвое – до 20 долларов за баррель. Это связано со снижением стоимости фрахта.
Сегодня скидка на Urals составляет $20, а не $40. Это связано с тем, что расходы на фрахт немного снизились. Есть и альтернативные потребители. “Это все равно существенная скидка, это существенный удар по экономике добывающих фирм, но существовать еще можно”, – заявил Дерюшкин на Байкальском форуме рисков.

Он отметил, что скидка в 40 долларов была всего несколько месяцев назад. По словам замглавы Минэнерго РЭА, скидка на российское сырье была обусловлена значительным ростом стоимости доставки, отсутствием страховки и готовности банков к аккредитивам.


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