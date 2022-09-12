Джинсы, с принтом и в классических цветах: как омолодить осенний образ с помощью расклешенных брюк женщинам за 50

Расклешенные брюки уже достаточно давно стали одним из самых любимых вариантов для женщин старше 50 лет так как они выглядят стильно, модно и комфортны в носке.

В этом году в моду снова вернулись расклешенные брюки, которые успели стать одним из самых любимых вариантов для женщин, старше 50 лет. Они хорошо подходят для повседневной носки и с такими штанами можно создать множество различных образов.

Расклешенные джинсы хорошо подходят всем силуэтам, так как помогут уравновесить фигуру полных женщин, подчеркнуть изгибы худых.

Вот несколько идей нарядов с расклешенными джинсами для женщин, старше 50 лет.

Брюки с конверсами

Это просто отличное сочетание, которое позволяет создать суперсовременный и удобный образ. Конверсы всегда выглядят просто невероятно.

Такая обувь хорошо сочетается совершенно со всем и конечно же с расклешенными брюками любого фасона. Если джинсы укороченные, то нужно сочетать их вместе с конверсами на платформе.

Рваные брюки

Рваные брюки многие женщины выбирают для себя достаточно часто. Все это по причине того, что такие штаны помогают сделать совершенно любой образ более современным.

Хорошо смотрятся такие джинсы вместе с простой рубашкой и элегантными туфлями. Это отличный наряд на осень.

Черные брюки

Черные джинсы должны присутствовать в гардеробе каждой женщины, старше 50 лет. С помощью таких брюк можно создать совершенно любой образ. Еще одним плюсом является то, что они прекрасно стройнят.

Если хочется придать создаваемому образу молодежный вид, стоит добавить футболку или топ. Можно выбрать для себя наряд тотал блек, чтобы выглядеть просто невероятно.

Джинсы и белые кроссовки

Белые кроссовки уже достаточно давно стали самым настоящим трендом, а также звездой и удобного и шикарного образа женщин, старше 50 лет. Можно носить такую обувь со всеми видами платьев и брюк.

С расклешенными брюками наряд выглядит просто превосходно. Кроме того, это помогает сделать образ визуально моложе на несколько лет. Чтобы выглядеть стильно, нужно носить верхнюю часть заправленной внутрь или завязанную узлом, чтобы добиться эффекта более длинных ног.

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Брюки и блуза

Самым чувственным, женственным и стильным декольте является открытые плечи. А с расклешенными брюками такая блуза выглядит просто божественно.

Хорошо смотрятся джинсы с высокой талией. При этом топ лучше всего заправить внутрь, чтобы выделить и подчеркнуть красивую талию.

Образ в стиле 70-х с брюками-клеш

В брюках-клеш присутствует нотка ретро стиля, благодаря чему можно сделать образ более стильным и омолодить его.

Стоит дополнить брюки рубашкой, оставив несколько верхних пуговиц расстегнутыми. Это позволит буквально сразу же омолодиться.

Расклешенные джинсы со свободным верхом

Расклешенные брюки хорошо смотрятся не только лишь с облегающими или заправленными топами, но и со струящимися свободными вещами.

Самое главное выбирать качественные ткани, с драпировкой. Лучше всего если они будут иметь один цвет.

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Джинсы и кимоно

Можно достаточно оригинальным способом носить свои любимые расклешенные брюки, если сочетать их с кимоно, которое лучше всего застегнуть или завязать, чтобы несколько усилить эффект стилизации.

Дополнить наряд можно при помощи красивой и стильной обуви на платформе или каблуках. Кимоно с успехом помогает заменить блейзер или куртку. В итоге создаваемый образ будет выглядеть действительно круто.

Наряд одного цвета

Такая одежда помогает сделать фигуру более стройной за счет достаточно простой преемственности цвета.

Если штаны имеют форму колокола, то это выглядит просто превосходно. Будь то черный, белый, песочный цвет, все равно все выглядит достаточно стильно и красиво и в итоге получается интересный внешний вид.

Джинсы с пиджаком

Это самый элегантный и торжественный вариант наряда. Стоит сочетать расклешенные джинсы с блейзерами и придать образу более омолаживающий вид при помощи футболки или свитера, которые можно надеть под пиджак.

Дополнить все это можно красивыми туфлями и стильными аксессуарами. Это отличный офисный вариант, который точно произведет настоящий фурор.