 

Кожаный костюм, ветровка или байкерская куртка: как выглядеть стильно, если на улице дождливо

12.09.2022, 21:10, Разное
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Осенью, по традиции, немало осадков. Важно заранее продумать стильный гардероб на дождливую погоду, чтобы потом не испытывать дискомфорт в мокрой одежде. Разбираемся, какие вещи и из каких материалов предпочесть и на какой обуви остановить внимание.

Одежда

Плащ – отличная вещь для дождливой погоды. Особенно если он изготовлен из такого материала, который не пропускает влагу. Благодаря длинному плащу вы сможете сберечь от нее не только верх и низ: джинсы хотя бы до колен как минимум будут сухими.

Если говорить о подходящем материале, можете рассмотреть кожу: желательно натуральную и с водоотталкивающей пропиткой. И куртки, и плащи из такого материал смотрятся очень стильно. Плюс в такой одежде еще и тепло и комфортно.

Рассмотрите вариант создания образа из полностью кожаных изделий. Например, из кожаного плаща и юбки или брюк. Если есть в наличии кожаный костюм, то тоже можете смело его надевать.

Ветровки и байкерские куртки – еще один мастхэв текущего сезона. Их смело можно сочетать с джинсами. Такой наряд прекрасно впишется в повседневный лук: если нужно отправиться на шопинг или на встречу с друзьями.

Обувь

Если на улице уж очень дождливо, можете смело надевать высокие резиновые сапоги. В этом году данная обувь в почете и в фаворе у всех модниц. Ее следует сочетать с чем-то элегантным и женственным. Например, с приталенным пальто и юбкой.

Еще один удачный вариант – это челси. Так называются полуботинки, закрывающие щиколотку. У них нет шнуровки, зато есть резинка сбоку. В качестве декоративного элемента может выступать молния спереди. Такие изделия нынче тоже в моде.

Если дождь не такой уж проливной, а на улице не слишком холодно, можно рассмотреть разновидность мокасин под названием лоферы. Желательно брать изделия из кожи, чтобы ноги не промокли.

И не забываем о самом главном аксессуаре: зонте. Выбирайте оригинальные расцветки с полупрозрачными вставками.


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