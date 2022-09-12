Иван Ургант и Сергей Светлаков не появятся в новой части фильма “Елки”

Иван Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев покинули франшизу “Елки” – их имена не фигурируют в сегодняшнем релизе, в котором был объявлен каст девятой части предновогодней истории. Главную роль исполнит Федор Добронравов. Режиссеры, снимавшие предыдущие части комедии, тоже ушли. Их место заняли Александра Лупашко (“Елки-8”) и Сергей Наумов (“Два”). Информацию о том, что Урганта и Светлакова не будет, подтвердил блогер Евгений Кулик. Как пишет “КП”, он “тянет работу на себе почти полностью”: занимается сценарием, выступает в качестве креативного продюсера и исполняет одну из главных ролей.

Теперь в фильме появятся новые герои и новые сюжетные линии. Некоторые уже полюбившиеся истории получат продолжение и в новой части. Будет много звезд и неожиданные камео. “Елки” будут принципиально новыми, смешными и свежими, — рассказал Кулик газете.

ЁЛКИ стали новогодней традицией для многих поколений, и мы хотим, чтобы эта традиция открылась и для новых зрителей, которые по разным причинам еще не знакомы с нашей франшизой. Но ЁЛКИ – это по-прежнему фильм для всей семьи, для всех возрастов, поэтому вместе с новыми именами зрители обязательно увидят в фильме и хорошо знакомых актёров”, – цитирует Евгения пресс-служба кинокомпании.

Также в фильме снялись Елена Захарова (“Кадетство”, “Бабоньки”), Виктория Агалакова (“Нулевой пациент”), Алексей Серебряков, Елена Валюшкина, Александр Баширов, Михаил Орлов и актеры из сериала “Мылодрама” Григорий Калинин и Ростислав Бершауэр.

Премьера “Елок-9” запланирована на 1 декабря. В скором времени должен выйти трейлер.