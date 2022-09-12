 

Иван Ургант и Сергей Светлаков не появятся в новой части фильма “Елки”

12.09.2022, 20:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Иван Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев покинули франшизу “Елки” – их имена не фигурируют в сегодняшнем релизе, в котором был объявлен каст девятой части предновогодней истории. Главную роль исполнит Федор Добронравов. Режиссеры, снимавшие предыдущие части комедии, тоже ушли. Их место заняли Александра Лупашко (“Елки-8”) и Сергей Наумов (“Два”). Информацию о том, что Урганта и Светлакова не будет, подтвердил блогер Евгений Кулик. Как пишет “КП”, он “тянет работу на себе почти полностью”: занимается сценарием, выступает в качестве креативного продюсера и исполняет одну из главных ролей.

Теперь в фильме появятся новые герои и новые сюжетные линии. Некоторые уже полюбившиеся истории получат продолжение и в новой части. Будет много звезд и неожиданные камео. “Елки” будут принципиально новыми, смешными и свежими, — рассказал Кулик газете.

ЁЛКИ стали новогодней традицией для многих поколений, и мы хотим, чтобы эта традиция открылась и для новых зрителей, которые по разным причинам еще не знакомы с нашей франшизой. Но ЁЛКИ – это по-прежнему фильм для всей семьи, для всех возрастов, поэтому вместе с новыми именами зрители обязательно увидят в фильме и хорошо знакомых актёров”, – цитирует Евгения пресс-служба кинокомпании.

Также в фильме снялись Елена Захарова (“Кадетство”, “Бабоньки”), Виктория Агалакова (“Нулевой пациент”), Алексей Серебряков, Елена Валюшкина, Александр Баширов, Михаил Орлов и актеры из сериала “Мылодрама” Григорий Калинин и Ростислав Бершауэр.

Премьера “Елок-9” запланирована на 1 декабря. В скором времени должен выйти трейлер.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11.20 / Женщина, умершая от рака, вернулась здоровой «из другого измерения»

01.02.21 / Два «йети» напугали мужчину в палаточном лагере

08.10.21 / «Зона мгновенной смерти» возникнет в результате извержения Йеллоустона

04.08.22 / ERR – советские памятники в Эстонии собираются как можно скорее убрать из публичного пространства

28.10.20 / Песни Верки Сердючки запретят в России из-за пропаганды ЛГБТ

20.01.21 / Скандалы: Неведомая разница

28.08.22 / В Петербурге котам запретят опорожняться в обувь

04.08.20 / Скандалы: «Заработать за год 1 миллион долларов»

10.06.21 / В Госдуме рассмотрят возможность принудительного участия школьников в военно-патриотических организациях

28.12.20 / «Мультипсихометр» — советская разработка, с помощью которой в России тестируют силовиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика