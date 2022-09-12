Рита Дакота о дочери Мии, сюрпризе для Федора Белогай и внезапной болезни на Бали

В каком самом необычном месте вы отдыхали?

Однажды я устроила сюрприз своему молодому человеку: в точности воссоздала место из нашей любимой совместной медитации. Часто перед сном мы с Федей (Федор Белогай, бойфренд Дакоты, ее продюсер – ред.) ходим в одну медитацию, локацию для которой придумали себе сами: трейлер на скале, на обрыве над океаном. Представляем, как сидим возле этого трейлера на больших раскладных стульях, пьем травяной чай в термосах, смотрим на океан, мечтаем, планируем свою жизнь.

Когда приехали в Америку, я увидела очень похожее место, нашла трейлер, и сюрпризом привезла туда Федю. Он открыл глаза – и буквально оказался внутри нашей медитации. Мы провели в том волшебном месте два дня, ночевали в нашем трейлере над обрывом, это было безумно трогательно, романтично и очень круто.

Какую черту характера вы считаете лучшей, а какую – худшей?

Я эмпатична. И это качество, пожалуй, одновременно и лучшее, и худшее во мне. Я умею сострадать, искренне желаю людям счастья и добра – оттого и чужую боль проживаю особенно глубоко, не могу абстрагироваться, проваливаюсь в нее. В то же время именно эмпатия делает меня максимально чутким человеком, хорошим композитором и автором песен, потому как, опять же, остро чувствуя и пропуская через себя чужую боль, я сублимирую ее в творчество, которое затем способно лечить души.

Самый дорогой подарок, который вам приходилось получать?

У меня недавно вышел сингл “Лифт”, и в честь этого события Федя купил несколько самых больших баннеров в Москве, в тайне от меня организовал встречу моего фан-клуба. Все были с дуделками, хлопушками, бенгальскими огнями прямо под одним из баннеров, привез меня с завязанными глазами и все это “вручил”. По ощущениям – как будто Новый год и день рождения сразу, только еще круче.

Этот подарок дорог во всех смыслах – не только в денежном, но и моему сердцу. Очень сложно встретить мужчину, который так трепетно относился бы к бизнесу своей женщины – обычно все равно присутствует какой-то элемент соперничества. Федя же, наоборот, всячески вкладывается в мое дело жизни, показывает, что для него оно тоже важно, инвестирует свои силы, деньги, время, душу. Это очень ценно.

Есть ли у вас фобии? Если да, то какие?

Нет, фобий у меня нет. Я хорошо понимаю себя, знаю психологию, оттого какие-то страхи, которые у меня были раньше, сейчас сами собой отвалились. В целом, у человека, который глубоко занимается саморазвитием, вкладывается в свой личностный и духовный рост, обычно гораздо меньше фобий, чем у тех, кто этого не делает. Страх – прямая противоположность понятию “любовь”. Если человек сильно страдает от собственных страхов, то это прямой сигнал от жизни: “Иди в развитие, иди в личностный рост”.

Самое большое открытие за последние полгода?

Я продолжаю открывать и познавать саму себя: иногда вроде кажется, что все про себя уже знаешь, но стоит копнуть еще чуть глубже – и снова “о сколько нам открытий чудных” (смеется). Я действительно очень много учусь: покупаю онлайн-курсы у экспертов, которые мне нравятся, езжу на тренинги, не жалея денег, времени и сил. Все больше и больше убеждаюсь, что работа над собой – это лучшее вложение, потому что она она прямо влияет на твое “сегодня”.

Песня, которую вы готовы слушать каждый день?

Свою (смеется). Нет, правда, как бы странно это ни звучало, чаще всего я слушаю свои песни. И это не потому, что я нарцисс или самый ярый фанат Риты Дакоты. Просто я перфекционист в плане звука, продакшена, лирики, над одной песней могу работать очень долго. Поклонники иногда шутят: “Дакота написала песню, дай бог, через год мы ее услышим”. И это как раз тот случай, когда в шутке есть доля шутки. Так что да, свои песни я слушаю каждый день – потому что я над ними работаю. А для удовольствия люблю включить RYX, Paramore.

Ваше любимое блюдо?

Я люблю разнообразие в еде, как и в музыке, в путешествиях, в творчестве. Когда гастролируем, мой барабанщик, он же тур-менеджер, заранее изучает классные необычные места, где можно поесть. Поэтому, приезжая в очередной город, мы уже точно знаем, что вот тут классный бар, где подают сырный суп в хлебе, а тут самая крутая раковарня в России, а здесь лучший рыбный ресторан. Так что любой наш музыкальный тур отчасти еще и гастрономический (смеется). А что до любимого блюда – это, пожалуй, любое новое блюдо в любом новом городе.

Был ли момент, когда приходилось серьезно переживать за свою жизнь?

Пару лет назад на Бали я загремела в больницу, теряя сознание от боли. Тогда мне пришлось отменить концерт на 7000 человек в Москве в “Крокусе” просто потому, что я по состоянию здоровья не могла прилететь в Россию.

Я загнала себя, слишком много работала, полностью игнорируя сигналы организма. А организм ведь очень умный, он всегда подсказывает, когда надо сбавить обороты и обратиться внутрь, прислушаться к себе. Тот год стал переломным – я научилась делегировать, научилась отказываться от работы, наладила контакт с собой, сообщение между головой и телом. И, как следствие, стала гораздо меньше болеть.

Какой самый безумный поступок в своей жизни вы совершали?

В целом, вся моя жизнь состоит из безумных поступков – тут смотря что называть безумием. Конечно, я не хожу по натянутому между небоскребами тросу без страховки, но в 17 лет бросить школу и поехать на “Фабрику звезд” без связей и каких-либо гарантий – довольно безумно для школьницы. Или петь на темы, на которые петь не принято: про сепарацию с матерью, про неприятие своего тела, про Бога и веру, про карму. Ну безумие же!

Кстати, был в моей жизни и коллективный безумный поступок, совершили его вместе с моей аудиторией: в день релиза альбома “Стаи китов” мы набили себе тату с китами, побив рекорд в России по количеству татуировок, сделанных в честь выхода пластинки. Со стороны, вероятно, все это слегка походит на секту, но на самом деле это мой по-хорошему безумный фан-клуб, который я очень люблю.

Личная жизнь или карьера и почему?

Не считаю, то нужно выбирать, это же не взаимоисключающие понятия. Когда ты достигаешь определенного уровня осознанности, то и карьера, и личная жизнь, благосостояние, здоровье, – просто логичное следствие, некие показатели того, что ты все делаешь верно. У меня никогда не было цели стать топ-певицей, построить карьеру, у меня была цель быть счастливым человеком, жить в согласии с собой, заниматься делом, которое несет пользу миру, оставляет след. То, что я одновременно счастлива в личной жизни и успешна в карьере – лишь очередное приятное подтверждение, что я все делаю правильно.

Какой самый необычный вопрос задавала вам Мия и каков был ответ?

Это был не вопрос, а рассказ. Как-то, когда я укладывала Мию спать, она заявила, что помнит, как сидела на облачке с другими детками, и они все выбирали себе мам. Сказала, что увидела меня и захотела такую маму. Я была в шоке: знаю, что такое существует, но она нигде не могла это услышать, не смотрела об этом фильмы, никто ей не рассказывал. Я очень в это верю, верю, что ребенок, чья голова не захламлена ограничивающими убеждениями, страхами, блоками, способен видеть чуть шире, чем мы, взрослые, у которых эта связь, увы, уже не так хорошо налажена.

Если бы соцсети исчезли навсегда, какой бы стала ваша жизнь?

Моя жизнь вообще бы не изменилась. Не считаю себя блогером – я музыкант, артист, популярный в соцсетях. Конечно, соцсети в плане продвижения – это удобно: у тебя есть классный трек, ты выгружаешь его в сеть, тут же люди услышали, на следующий день пришли на концерт. Это ускоряет процесс попадания твоего творчества в людские уши и сердца, оттого я очень люблю соцсети и очень им благодарна. Но и до соцсетей мы не стояли на месте: играли концерты, нас “передавали” из уст в уста, советовали своим друзьям сходить послушать. Тоже вполне себе соцсеть, просто не цифровая, а аналоговая (смеется).

Вообще, я убеждена: если продукт твоего творчества – в моем случае музыка – качественный, на совесть, по совести, от сердца и из души, он обречен на успех, он все равно продвинется и в итоге найдет свою аудиторию. Просто это займет больше времени.