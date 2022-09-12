 

“Чуть ли не зоб!” – распухшую до невероятных размеров Бузову уличили в страшной болезни

12.09.2022, 20:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После того, как Ольга Бузова получила травму руки и принимала гормоны для лечения, она сильно поправилась и никак не может вернуться в форму. Фанаты удивлены, ведь Бузова занимается спортом и много работает. Неужели при ее загруженности похудеть так сложно?

Однако в Сети появилась версия о том, что полнота Ольги Бузовой может быть следствием опасного недуга. В свежем выпуске ютуб-шоу Anton S Live ведущий разоблачил Ольгу Бузову, которая снялась в новом сезоне проекта “Звезды в Африке”. Антон показал скриншот из передачи, на котором у Бузовой отчетливо виден неприятный второй подбородок.

“Фото это фото, а если ты смотришь на видео, вот там, конечно, сложно скрыть свои подбородки. Ольга Бузова в Южной Африке. И ты смотришь, Господи, боже мой, ребят, а серьезно набрала. И знаете, смотря на Ольгу Бузову, она не набрала как алкоголик, вот ты знаешь худых алкоголиков, которые опухают. Здесь же ты смотришь на этот второй подбородок, учитывая тот момент, что Ольга Бузова серьезно занимается спортом, и смотришь на этот чуть ли не зоб, и у меня вопрос в голове, а не болезнь ли это какая?” – с ужасом отметил ведущий.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09.20 / Мнение: Германию подняла с колен христианская демократия

05.08.20 / Частный джет и компания дорги: Елизавета II и принц Филипп прилетели в Балморал

16.05.22 / Средний срок ипотеки превысил 22 года

23.04.22 / Принцы Чарльз и Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали редкие семейные фото в день рождения Елизаветы II

22.12.21 / С ними даже бюджетная одежда смотрится достойно: лучшие цвета, которые помогут зимним нарядам выглядеть дорого

19.08.22 / Учимся совмещать стильную прическу и очки: короткие легкие стрижки на осень для дам за 60

15.12.21 / Воплощение грации: в лесу Марий Эл сняли гуляющего лося

07.09.21 / Пищевая сода и английская соль вернут волосам объем: способы использования

06.07.21 / Звезда “Великолепного века” Мерьем Узерли отобрала роль у Джулии Робертс

18.05.21 / “Худшая жена”: Канье Уэст прокомментировал брак с Ким Кардашьян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика